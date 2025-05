Neu bei Netflix: Das kommt im Juni 2025

Das erste Netflix-Highlight im kommenden Monat ist der Thriller „Sara – Die Frau im Schatten“ am 3. Juni. Nach dem mysteriösen Tod ihres Sohnes nimmt eine ehemalige Geheimagentin ihren Dienst wieder auf, um eine düstere Verbrechensserie zu untersuchen.

Am 4. Juni startet die Dokumentation „Power Moves with Shaquille O’Neal“, in der die NBA-Größen Shaquille O'Neal und Allen Iverson den Kult um die Marke Reebok wieder aufleben lassen wollen.

Vom 6. Juni an zeigt Netflix den Thriller „The Survivors – Der Sturm“, in dem der Tod einer jungen Frau in einem kleinen Küstenstädtchen Erinnerung an den Verlust von drei jungen Menschen Jahre zuvor wachruft.

Am gleichen Tag startet der französische Actionfilm „K.O.“, in dem es um einen MMA-Kämpfer geht, der sich auf die Suche nach dem Sohn eines von ihm getöteten Rivalen macht.

Das ebenfalls vom 6. Juni an verfügbare Drama „Tyler Perry’s Straw“ handelt von einer alleinerziehenden Mutter, die sich zu einer erschreckenden Verzweiflungstat hinreißen lässt.

Ab dem 11. Juni ist die Comedy „Viva a Vida – Auf das Leben“ um eine Reise und familiäre Verwicklungen in Israel auf Netflix zu sehen. Am Tag darauf geht dann die Actionserie „Fubar“ in die zweite Runde.

„The Waterfront“ ist eine vom 19. Juni an auf Netflix verfügbare Serie um eine Fischerfamilie aus North Carolina, die ihr Geschäft mit zweifelhaften Methoden aufrechterhält.

Die Drama-Serie „Olympo“ hat ein Hochleistungszentrum für spanische Athleten zum Thema und hinterfragt, wie weit diese gehen werden, um an die Spitze zu gelangen und diese Position zu halten. „Olympo“ startet wie die Anime-Serie „K-Pop Demon Hunters“, bei der es um drei K-Pop-Stars mit Superkräften geht, am 20. Juni auf Netflix.

Am 27. Juni geht es dann mit „Squid Game“ weiter. In Staffel 3 will Spieler 456 den Machenschaften des Frontmannes endgültig ein Ende setzen, nachdem zuvor sein engster Verbündeter gestorben ist. „Squid Game“ ist die am meisten gestreamte Serie auf Netflix.

Alle neuen Filme und Serien auf Netflix im Juni:

3. Juni

Sara – Die Frau im Schatten – Der verdächtige Tod ihres Sohnes veranlasst eine ehemalige Geheimagentin dazu, ihren Dienst wieder aufzunehmen und eine zunehmend düstere Verbrechensserie zu untersuchen.

4. Juni

Power Moves with Shaquille O'Neal – In dieser Dokuserie arbeiten die NBA-Legenden Shaquille O'Neal und Allen Iverson daran, das Erbe von Reebok wieder aufleben zu lassen und einen aufstrebenden Star zu finden, der die Marke repräsentiert.

– In dieser Dokuserie arbeiten die NBA-Legenden Shaquille O'Neal und Allen Iverson daran, das Erbe von Reebok wieder aufleben zu lassen und einen aufstrebenden Star zu finden, der die Marke repräsentiert. Eva Lasting: Season 3 – Der Abschluss und die neu gewonnene Freiheit der Clique gehen für Camilo mit neuen Dramen und Sehnsüchten einher. Können ihre Träume das Erwachsenwerden überleben?

– Der Abschluss und die neu gewonnene Freiheit der Clique gehen für Camilo mit neuen Dramen und Sehnsüchten einher. Können ihre Träume das Erwachsenwerden überleben? Code des Verbrechens: Staffel 2 – Eine Eliteeinheit der brasilianischen Bundespolizei nimmt es in einer strategischen Auseinandersetzung mit einer skrupellosen Verbrecherbande auf.

5. Juni

Barracuda Queens: Staffel 2 – Die Queens sind auf der Suche nach einem neuen Kick und werfen ein Auge auf ein noch lukrativeres Ziel: die Kunstgalerien von Stockholm.

– Die Queens sind auf der Suche nach einem neuen Kick und werfen ein Auge auf ein noch lukrativeres Ziel: die Kunstgalerien von Stockholm. Ginny & Georgia: Staffel 3 – Während Georgias Prozess ganz Wellsbury schockiert, verstricken sich Ginny und Austin in einem Netz aus Lügen und Verrat, aus dem niemand unbeschadet davonkommt.

– Während Georgias Prozess ganz Wellsbury schockiert, verstricken sich Ginny und Austin in einem Netz aus Lügen und Verrat, aus dem niemand unbeschadet davonkommt. Tires: Staffel 2 – Von einem überraschenden Marketingcoup beflügelt, bringen Will und Shane das Reifengeschäft auf die Erfolgsspur. Das bringt aber auch Probleme mit sich.

6. Juni

K.O. – In diesem Actionfilm mit Ciryl Gane muss ein MMA-Kämpfer den Sohn eines Rivalen finden, den er unbeabsichtigt getötet hat, und sich dabei einer Gangster-Crew in Marseille stellen.

– In diesem Actionfilm mit Ciryl Gane muss ein MMA-Kämpfer den Sohn eines Rivalen finden, den er unbeabsichtigt getötet hat, und sich dabei einer Gangster-Crew in Marseille stellen. Tyler Perry’s Straw – Ein erschütternd schlechter Tag treibt eine hart arbeitende, alleinerziehende Mutter an den Rand ihrer Kräfte – und zu einer schockierenden Verzweiflungstat.

– Ein erschütternd schlechter Tag treibt eine hart arbeitende, alleinerziehende Mutter an den Rand ihrer Kräfte – und zu einer schockierenden Verzweiflungstat. The Survivors – Der Sturm – Vor fünfzehn Jahren erschütterte der Verlust von drei jungen Menschen ein ruhiges Küstenstädtchen. Jetzt bringt der mysteriöse Tod einer jungen Frau die Vergangenheit wieder ans Licht.

– Der Sturm – Vor fünfzehn Jahren erschütterte der Verlust von drei jungen Menschen ein ruhiges Küstenstädtchen. Jetzt bringt der mysteriöse Tod einer jungen Frau die Vergangenheit wieder ans Licht. Mercy For None – Nachdem er mit seiner Gang gebrochen hat, kehrt ein ehemaliger Gangster zurück, um die Wahrheit hinter dem Tod seines Bruders aufzudecken – und diesen zu rächen.

9. Juni

Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Kapitel 5 – Wenn ein Tier in Not ist, sind Kit und Sam stets bereit zu helfen! Seid dabei, wenn die beiden neue Rätsel lösen und dabei neue freundliche Tiere kennenlernen.

10. Juni

Trainwreck: Tragödie beim Astroworld-Festival – Anhand von exklusiven Interviews mit Überlebenden, Rettungskräften und Festival-Personal beleuchtet diese Dokumentation die Astroworld-Tragödie von 2021 und ihre Folgen.

11. Juni

Viva a Vida – Auf das Leben – Ein Anhänger aus der Vergangenheit schickt Jéssica auf eine Reise durch Israel, die von familiären Verwicklungen, unerwarteter Liebe und einer Sinnsuche geprägt ist.

– Ein Anhänger aus der Vergangenheit schickt Jéssica auf eine Reise durch Israel, die von familiären Verwicklungen, unerwarteter Liebe und einer Sinnsuche geprägt ist. Our Times – Nach jahrelanger Forschung und Liebe enträtseln zwei Physiker aus den 1960ern das Geheimnis der Wurmloch-Theorie und stranden im Jahr 2025.

– Nach jahrelanger Forschung und Liebe enträtseln zwei Physiker aus den 1960ern das Geheimnis der Wurmloch-Theorie und stranden im Jahr 2025. Aniela – Nachdem ihr wohlhabender Ehemann ihr nichts hinterlassen hat, bleibt einer Warschauerin der High Society nur noch eines: ihr scharfer Verstand.

– Nachdem ihr wohlhabender Ehemann ihr nichts hinterlassen hat, bleibt einer Warschauerin der High Society nur noch eines: ihr scharfer Verstand. Titan: Die OceanGate-Katastrophe – Diese Dokumentation beleuchtet die tragische Reise des U-Boots „Titan” im Jahr 2023 zum Wrack der „Titanic” – und den ehrgeizigen CEO von OceanGate, der hinter dem Vorhaben stand.

– Diese Dokumentation beleuchtet die tragische Reise des U-Boots „Titan” im Jahr 2023 zum Wrack der „Titanic” – und den ehrgeizigen CEO von OceanGate, der hinter dem Vorhaben stand. Der Fall „Air Cocaine“: Schmuggler in 10.000 Meter Höhe – Vier Franzosen werden 2013 in Punta Cana mit 700 kg Kokain verhaftet – keiner von ihnen entspricht dem Profil eines Drogenhändlers. Diese Doku beleuchtet die Hintergründe.

12. Juni

FUBAR: Staffel 2 – Luke, Emma und die Crew wollen wieder in Aktion treten, doch angesichts einer rätselhaften Bedrohung überschlagen sich die Ereignisse.

– Luke, Emma und die Crew wollen wieder in Aktion treten, doch angesichts einer rätselhaften Bedrohung überschlagen sich die Ereignisse. Cosmo & Wanda – Ein neuer Wunsch: Staffel 2 – Hazel und ihre Freunde sind für weitere Missgeschicke in Sachen Wunscherfüllung bereit, zu denen u. a. Zeitreisen, Steinmonster und ein sprechender Zahn gehören.

13. Juni

Too Hot to Handle: Spain – Eine Gruppe flirthungriger spanischer Singles freut sich auf Sonne, Partys und heiße Affären – bis sie erfahren, dass sie komplett auf Sex verzichten müssen, um 100.000 € zu gewinnen.

– Eine Gruppe flirthungriger spanischer Singles freut sich auf Sonne, Partys und heiße Affären – bis sie erfahren, dass sie komplett auf Sex verzichten müssen, um 100.000 € zu gewinnen. Kings of Jo'Burg: Staffel 3 – Veronica Masire trägt nun die Verantwortung für den Familienfluch, als sie da weitermacht, wo ihr Bruder aufgehört hat: bei der Herrschaft über Johannisburg.

17. Juni

Kaulitz & Kaulitz: Staffel 2 – The show must go on! Tom und Bill Kaulitz sind wieder da und lassen uns an ihrem aufregenden Leben teilhaben – selbst dann, wenn im Paradies dunkle Wolken aufziehen.

– The show must go on! Tom und Bill Kaulitz sind wieder da und lassen uns an ihrem aufregenden Leben teilhaben – selbst dann, wenn im Paradies dunkle Wolken aufziehen. Trainwreck: Chaos-Bürgermeister – Rob Ford sorgte als unbequemer, aber beliebter Bürgermeister von Toronto für Aufsehen – bis ein berüchtigtes Video, in dem er Crack raucht, ihn zu Fall brachte.

– Rob Ford sorgte als unbequemer, aber beliebter Bürgermeister von Toronto für Aufsehen – bis ein berüchtigtes Video, in dem er Crack raucht, ihn zu Fall brachte. Justin Willman: Magic Lover – Taschenspielertricks, schelmische Gedankenspiele und atemberaubende Illusionen: In Justin Willmans Comedy-Special prallen Lacher und Magie aufeinander.

18. Juni

Yolanthe – Diese Reality-Serie dreht sich um Yolanthe Cabaus Reise vom Ruhm in Holland zum Neuanfang in Los Angeles, bei der sie Vergangenes verarbeitet und sich neuen Aufgaben stellt.

– Diese Reality-Serie dreht sich um Yolanthe Cabaus Reise vom Ruhm in Holland zum Neuanfang in Los Angeles, bei der sie Vergangenes verarbeitet und sich neuen Aufgaben stellt. Dallas Cowboys Cheerleaders: Ein amerikanischer Traum: Staffel 2 – Neue Kandidatinnen müssen sich im Kampf um einen Platz bei den Dallas Cowboys Cheerleaders der harten Konkurrenz, hohen Erwartungen und großen Herausforderungen stellen.

– Neue Kandidatinnen müssen sich im Kampf um einen Platz bei den Dallas Cowboys Cheerleaders der harten Konkurrenz, hohen Erwartungen und großen Herausforderungen stellen. Somebody Feed Phil: Staffel 8 – Frische Aromen und neue Freunde warten auf Foodie Phil Rosenthal, der seinen kulinarischen Horizont auf Amsterdam, Boston, das Baskenland und mehr erweitert.

19. Juni

The Waterfront – Eine prominente Fischerfamilie aus North Carolina wagt sich in trügerische Gewässer, um ihr marodes Geschäft über Wasser zu halten.

20. Juni

Semi-Soeter – Das Power-Paar Jaci und JP gerät in eine missliche Lage, als ein neuer Auftrag für eine Babymarke sie dazu zwingt, sich als perfekte Eltern auszugeben.

– Das Power-Paar Jaci und JP gerät in eine missliche Lage, als ein neuer Auftrag für eine Babymarke sie dazu zwingt, sich als perfekte Eltern auszugeben. Olympo – Das Hochleistungszentrum in den Pyrenäen: Heimat von Spaniens vielversprechendsten Athleten. Doch wie weit werden sie gehen, um an die Spitze zu gelangen – und dort zu bleiben?

– Das Hochleistungszentrum in den Pyrenäen: Heimat von Spaniens vielversprechendsten Athleten. Doch wie weit werden sie gehen, um an die Spitze zu gelangen – und dort zu bleiben? KPop Demon Hunters – Wenn die K-Pop-Superstars Rumi, Mira und Zoey nicht gerade in ausverkauften Stadien auftreten, nutzen sie ihre geheimen Kräfte, um übernatürliche Bedrohungen zu bekämpfen.

24. Juni

Trainwreck: Poop Cruise – In dieser Doku über die berüchtigte „Kackkreuzfahrt“ von 2013 sorgt ein Motorbrand dafür, dass 4000 Menschen ohne Strom und funktionierende Sanitäranlagen auf hoher See festsitzen.

– In dieser Doku über die berüchtigte „Kackkreuzfahrt“ von 2013 sorgt ein Motorbrand dafür, dass 4000 Menschen ohne Strom und funktionierende Sanitäranlagen auf hoher See festsitzen. Steph Tolev: Filth Queen – Die Königin des schmutzigen Humors Steph Tolev nimmt bei ihren urkomischen Bekenntnissen, unverblümten Dating-Geschichten und absurden Beobachtungen kein Blatt vor den Mund.

25. Juni

The Ultimatum: Queer Love: Staffel 2 – Sechs Paare stellen ihre Beziehung auf die Probe, indem sie mit anderen Partner zusammenziehen. Sind sie bereit für die Ehe oder ist es doch nicht die große Liebe?

27. Juni