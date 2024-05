Sonos legt Zeitplan vor: Ab Mitte Juni wird nachgerüstet

Sonos, Anbieter von Multiroom-Lautsprechern und Heimkino-Lösungen, hat am 7. Mai eine neue Version der sogenannten Sonos Controller Applikation veröffentlicht und viele Bestandskunden damit vor den Kopf gestoßen.

Die neue Anwendung machte nicht nur durch extrem langsame Reaktionszeiten und eine komplett umgestaltete Benutzeroberfläche Schlagzeilen, sondern auch, weil Anwender plötzlich auf zahlreiche Funktionen verzichten mussten, die zuvor über Jahre hinweg Teil der offiziellen Sonos S2-Applikation waren.

Das App-Update verhinderte die gewohnte Nutzung lokaler Musikmediatheken, machte die Konfiguration von Weckerzeiten unmöglich, verabschiedete sich von der Verwaltung der aktuell laufenden Wiedergabeliste und hatte Probleme damit neue Online-Radiosender mit individuellen Adressen anzulegen und abzuspielen – um hier nur einige Kritikpunkte anzuführen. Einen sichtbaren Mehrwert bot die neue Anwendung für viele Nutzer hingegen nicht.

Sonos nennt Re-Design „mutig“

Mit der Kritik der Bestandskunden konfrontiert, sagte Sonos zwar zu, die plötzlich fehlenden Funktionen nachreichen zu wollen, bezeichnete das Update gleichzeitig aber auch als mutig und scheint grundsätzlich zufrieden mit der Bereitstellung des neuen Controllers zu sein.

Sonos legt Zeitplan vor

Inzwischen hat Sonos einen Zeitplan vorgelegt, wann die am häufigsten nachgefragten Funktionen wieder nachgerüstet werden. Schon in der kommenden Woche soll es möglich werden, Weckzeiten hinzuzufügen und zu bearbeiten, zudem soll die neue Anwendung für blinde Anwender wieder nutzbar gemacht werden. Erst im Juni werden dann Sleep-Timer und eine Bearbeitung der aktuellen Wiedergabeliste folgen. Später im kommenden Monat ist dann geplant, die Bearbeitung der WLAN-Konfiguration wieder zu ermöglichen und auch die Suche in lokalen Musikbibliotheken.

Verfügbar ab 21. Mai

Bildschirmleser für sehbehinderte Kunden

Alarme hinzufügen und bearbeiten

Zur Warteschlange hinzufügen und als Nächstes abspielen

Verfügbar ab Anfang Juni

Sleep-Timer

Verfügbar ab Mitte Juni