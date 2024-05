Apple Vision Pro: Deutschland-Verkaufsstart wird vorbereitet

Apple soll damit begonnen haben, den Verkaufsstart der Apple Vision Pro in weiteren Märkten vorzubereiten. Unter den Regionen, in denen die Datenbrille als nächstes eingeführt werden soll, befindet sich auch Deutschland.

So ist der Konzern dazu übergegangen, Mitarbeiterschulungen in Deutschland, Australien, China, Frankreich, Japan, Singapur und Südkorea durchzuführen, in deren Verlauf das Store-Personal für die Erstgespräche und die Live-Demonstration der Apple Vision Pro vorbereitet wird.

20-Minuten-Termine mit Apple

In den Vereinigten Staaten konnten potenziell interessierte Käufer 20-Minuten-Termine mit Apple vereinbaren, in deren Verlauf die wichtigsten Funktionen der Apple Vision Pro direkt ausprobiert werden konnten. Wer sich in diesem Zusammenhang für einen Kauf der Apple Vision Pro entschied, hatte zudem die Möglichkeit, direkt die optimale Passform der Datenbrille bestimmen zu lassen.

In den Vereinigten Staaten soll die Nachfrage nach den Demo-Terminen allerdings deutlich nachgelassen haben. Ausschlaggebend dürften hier sowohl der hohe Preis von mindestens 3500 US-Dollar als auch das bislang noch verhaltene Angebot an Produktiv-Applikationen für die Apple Vision Pro sein.

Apple hat bei der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen nicht spezifiziert, wie sich die Apple Vision Pro bislang verkauft. Der Unternehmensbereich, dem Apple das Gerät zuordnet, verzeichnete jedoch einen Umsatzrückgang von 10 Prozent.

Verkaufsstart nach der WWDC

Apple soll planen, den Verkauf der Datenbrille im Anschluss an die diesjährige WWDC-Entwicklerkonferenz auszuweiten, die uns am 10. Juni einen ersten Blick auf iOS 18, macOS 15 und Apples KI-Strategie gewähren wird. Zudem wird erwartet, dass Apple während der WWDC auch die nächste Version von visionOS vorstellt, das Betriebssystem der Apple Vision Pro.

visionOS 2.0 könnte viele Änderungen und Verbesserungen für das Mixed-Reality-Headset einführen – handelt es sich doch um die erste Aktualisierung, die Apple auch auf Basis des Kundenfeedbacks vorbereitet.

Die Euro-Preise für die Apple Vision Pro stehen bislang noch nicht fest.