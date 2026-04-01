Disney+: Diese Filme und Serien starten im April

Pünktlich zu Monatsbeginn liegt uns nun auch die Liste mit den Neuzugängen bei Disney+ im April vor. Neben diversen Film- und Serienstarts hat der Videodienst auch den „Earth Month“ zum Thema. Als Erweiterung des Earth Day am 22. April soll der Monat der Erde dazu beitragen, das Umweltbewusstsein zu schärfen und zu nachhaltigem Handeln zu ermuntern.

Disney+ hebt aus diesem Anlass mehrere Produktionen von National Geographic besonders hervor, die unterschiedliche Facetten der Erde zeigen. Die Dokumentationen begleiten Wissenschaftler bei ihren Forschungsreisen, gewähren Einblicke in Tier- und Pflanzenwelten und greifen auch Fragen rund um Umwelt- und Naturschutz auf.

Die Highlights im April

Auch unter den von Disney ausgewählten Highlights bei den April-Neuzugängen findet sich mit „Die geheimnisvolle Welt der Bienen“ eine Produktion mit Naturbezug. Über einen Zeitraum von drei Jahren liefern speziell eingesetzte Kameras ungewöhnlich detaillierte Einblicke in das Innere eines Bienenstocks. Die Serie zeigt, wie komplex das Zusammenleben der Insekten organisiert ist, und verdeutlicht ihre Bedeutung für die weltweite Nahrungsmittelproduktion.

Nach den Geschehnissen aus „Star Wars: The Clone Wars“ versucht Maul in „Star Wars: Maul – Shadow Lord“, seine kriminelle Organisation auf einem abgelegenen Planeten neu zu formieren. Dort trifft er auf eine junge, vom Jedi-Orden enttäuschte Padawan, die zu einer wichtigen Verbündeten in seinem Rachefeldzug werden könnte.

„The Testaments: Die Zeuginnen“ knüpft an die Ereignisse von „The Handmaid’s Tale“ an. Im Zentrum stehen zwei junge Frauen: die angepasste Agnes und Daisy, die neu von außerhalb in das System gerät. An einer Schule für zukünftige Ehefrauen, in der strenge Regeln und religiöse Begründungen den Alltag bestimmen, bringt ihre Begegnung Entwicklungen ins Rollen, die ihr Leben grundlegend verändern.

In „Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer“ sieht sich Malcolm, nachdem er sich mit seiner Tochter über viele Jahre von seiner Familie ferngehalten hat, wieder mit ihr konfrontiert, als Hal und Lois ihn zu ihrer Feier zum 40. Hochzeitstag unbedingt dabeihaben wollen.

Disney+ Neustarts im April

1. April

Den Sommer feiern mit Donna Hay – Staffel 1 (Disney)

– Staffel 1 (Disney) Dear Killer Nannies: Großgezogen von Mafia-Auftragskillern – Staffel 1 (Hulu)

– Staffel 1 (Hulu) Die geheimnisvolle Welt der Bienen – Staffel 1 (National Geographic)

2. April

Raising Chelsea – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)

3. April

Micky+ Kurzgeschichten: Micky + Spidey (Disney)

(Disney) Pizza Movie (Hulu) (OV/UT)

6. April

Star Wars: Maul – Shadow Lord – Staffel 1 (Star Wars)

8. April

The Testaments: Die Zeuginnen – Staffel 1 (Hulu)

10. April

Perfect Crown – Staffel 1 (Hulu)

– Staffel 1 (Hulu) Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer – Staffel 1 (Hulu)

22. April

Disneynatures „Orangutan” (Disney)

23. April

We’ll be fine – Staffel 1 (Hulu)

Neue Katalogtitel im April

1. April

King Kong (Hulu)

(Hulu) Mamma Mia! – Der Film (Hulu)

(Hulu) Mamma Mia! Here We Go Again (Hulu)

(Hulu) Die Braut des Prinzen (Hulu)

(Hulu) Marvels „The Hulk” (Marvel)

(Marvel) HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ – Staffel 1-4

6. April

Brothers in Exile (ESPN)

(ESPN) Deion’s Double Play (ESPN)

(ESPN) Doc & Darryl (ESPN)

(ESPN) The Good, the Bad, the Hungry (ESPN)

(ESPN) Muhammad and Larry (ESPN)

(ESPN) Survive and Advance (ESPN)

8. April

The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd – Staffel 1-6

15. April

Sisi – Staffel 1-4

22. April

Disney Jr. Arielle: Die kleine Meerjungfrau – Staffel 2 Premiere (Disney)

– Staffel 2 Premiere (Disney) SuperKitties – Staffel 3 (Neue Episoden) (Disney)

– Staffel 3 (Neue Episoden) (Disney) Anaon – Hüter der Nacht – Staffel 1

– Hüter der Nacht – Staffel 1 Ghosts – Staffel 1

– Staffel 1 In aller Freundschaft – Staffel 19-26

– Staffel 19-26 Loriot – Die Fernseh-Edition – Staffel 1-4

– Staffel 1-4 Schloss Einstein – Staffel 13

– Staffel 13 Schloss Einstein – Staffel 24-26

– Staffel 24-26 Sherlock – Staffel 1-4

29. April

Grisu – Der kleine Drache – Staffel 1

– Der kleine Drache – Staffel 1 Theresa Wolff – Passion

Earth Month auf Disney+