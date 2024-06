Sonos erklärt Wirrwarrr um geänderte Datenschutzerklärung

Vergangene Woche haben wir darüber berichtet, dass Sonos die Passage, dass man personenbezogene Daten von seinen Kunden weder derzeit noch in Zukunft zum Verkauf anbiete, aus der amerikanischen Fassung seiner Datenschutzerklärung gestrichen hat. Mittlerweile hat das Unternehmen eine erste Stellungnahme hierzu veröffentlicht. Demzufolge sind keine Änderungen mit dem Umgang der Nutzerdaten geplant, sondern man habe die Formulierung angepasst, weil bereits der bisherige Umgang nach amerikanischer Rechtsprechung so ausgelegt werden könne, dass Sonos mit personenbezogenen Daten handle.

Gegenüber dem Magazin The Verge ließ eine Sprecherin des Unternehmens verlauten, dass Sonos mehrere zeitgemäße und branchenübliche Marketing-Tools verwendet, auch solche von Drittanbietern und Social-Media-Plattformen, um relevante Werbung und Marketing-Kommunikation auszuspielen. Allerdings seien alle Daten, die dabei weitergegeben werden, gehasht oder anderweitig pseudonymisiert, um sicherzustellen, dass die persönlichen Daten der Kunden geschützt und privat bleiben und dass Sonos keine personenbezogenen Daten verkauft.

Was es damit im Detail auf sich hat, wird im Bereich „Kommunikation, Marketing und Werbung“ in der Datenschutzerklärung erläutert:

Wir nutzen Tools, einschließlich Tools von Drittanbietern von Diensten und Social-Media-Plattformen, die uns dabei unterstützen, bestehende und neue Kund:innen zu identifizieren und zu erreichen, indem wir eine uns von dir bereitgestellte, gehashte (pseudonymisierte) E-Mail-Adresse mit den Daten vergleichen, die diese Drittanbieter von Diensten und/oder Social-Media-Plattformen über Einzelne und Personen auf Social-Media-Plattformen haben, um „maßgeschneiderte Zielgruppen“ und „vergleichbare Zielgruppen“ zu erstellen, um unseren Kund:innen gezielte Werbung bereitzustellen bzw. um Personen mit vergleichbaren Profilen und Merkmalen wie unsere Kund:innen gezielte Werbung bereitzustellen.

In Deutschland keine Änderungen

Während diese Einbeziehung von Drittanbietern in den USA wohl bereits als Handel mit personenbezogenen Daten ausgelegt werden kann, stört sich die Rechtssprechung in anderen Ländern nicht daran. Dementsprechend ist die Passage, die aus der amerikanischen Datenschutzerklärung von Sonos verschwunden ist, in der deutschen Version weiterhin vorhanden und wird hier sogar in Fettdruck angezeigt:

Sonos kämpft mit Vertrauensverlust

Sonos hat in jedem Fall auch nicht den günstigsten Zeitpunkt für diese Änderung erwischt. Das Unternehmen sieht sich gerade in verschiedenen Bereichen massiver Kritik ausgesetzt. So lässt der Funktionsumfang der überarbeiteten App weiter zu wünschen übrig, und ältere Sonos-Lautsprecher haben massiv an Zuverlässigkeit eingebüßt.