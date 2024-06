Philips Hue: Neue Nachttischlampe, Lightstrips und Deckenleuchte

Signify hat die Produktpalette von Philips Hue um neue Lampen und Leuchtmittel erweitert. Allem voran ist mit der Philips Hue Twilight jetzt auch eine Nachttischleuchte für das Beleuchtungssystem erhältlich.

Die Nachttischleuchte Philips Hue Twilight wird in den Farben Schwarz und Weiß angeboten und wurde laut Hersteller speziell entwickelt, um den zirkadianen Rhythmus zu unterstützen, also die Fähigkeit des Körpers, sich an den 24-Stunden-Rhythmus und den Wechsel zwischen Tag und Nacht anzupassen. Die Lampe unterdrückt das blaue Lichtspektrum, damit man schneller einschläft und erholt aufwacht, und stellt neben der Einschlaf- auch eine Aufwachautomatik zur Verfügung.

Die neue Lampe verfügt über zwei anpassbare Tasten zur Bedienung und arbeitet mit zwei unabhängig voneinander steuerbaren Lichtquellen. Der Beleuchtungskopf wird durch ein Hintergrundlicht mit integrierter ColorCast-Technologie ergänzt, das die Farbpalette der auf- und untergehenden Sonne imitieren kann.

Signify betont, dass die Philips Hue Twilight über extrem niedrige Dimmstufen verfügt, um im Zusammenhang mit der Aufwachautomatik möglichst sanfte Übergänge zu gewährleisten. Mit der minimalen Einstellung von 0,5 Prozent Helligkeit lässt sich das Gerät zudem auch als Nachtlicht einsetzen.

Die neue Nachttischleuchte ist mit einer Preisempfehlung von 279,99 Euro von heute an verfügbar.

Neue Lightstrips bis zu 10 Meter lang

Als weitere Neuerung im Programm von Philips Hue ist jetzt der Hue Solo Lightstrip erhältlich, der dem Hersteller zufolge mit 1.700 Lumen besonders hell leuchtet und in eine robuste Silikonhülle gepackt ist, mit deren Hilfe sowohl die Haltbarkeit als auch die Sicherheit des Leuchtstreifens erhöht werden soll.

Der Hue Solo Lightstrip lässt sich flexibel zuschneiden, aber nicht verlängern. Als Basislänge wird der Leuchtstreifen in Versionen mit drei, fünf oder zehn Metern Länge angeboten. Die Preisempfehlung für die drei Varianten liegt bei 69,99 Euro, 89,99 Euro oder 159,99 Euro.

Deckenleuchte Philips Hue Datura

Mit dem Modell Datura findet sich zudem eine neue Deckenleuchte im Programm von Philips Hue. Das extrem flache Modell soll sich besonders für niedrige Räume eignen und verfügt über zwei getrennte Lichtquellen, die sowohl weißes als auch farbiges Licht abgeben können. Hier liegt die Preisempfehlung des Herstellers bei 299,99 Euro.