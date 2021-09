AirPods Max kosten jetzt unter 450 Euro

Der stetige Preisverfall schürt natürlich Spekulationen um einen Nachfolger. So hält wohl die Tatsache, dass Apples teuerstes Audio-Produkt nicht in der Lage ist, den hauseigenen Musikdienst Apple Music in Lossless-Qualität wiederzugeben, zahlreiche Interessenten vom Kauf der Kopfhörer ab. Apple hält hier zwar argumentativ dagegen und beseht darauf, dass bereits die mit dem hauseigenen Advanced Audio Codec (AAC) komprimierte Audio-Dateien von der ursprünglichen Studioaufnahme nicht zu unterscheiden seien, doch können solche Aussagen schnell Schnee von gestern sein, wenn ein Nachfolgemodell der AirPods Max plötzlich mit den hauseigenen ALAC-Lossless-Dateien umgehen können.

Apple selbst hält dagegen weiterhin am offiziellen Verkaufspreis für die AirPods Max in Höhe von 612,70 Euro fest und verlangt somit im Vergleich zu seinen beiden offiziellen Vertriebspartnern mittlerweile gut 150 Euro mehr für die erst seit Dezember 2020 erhältlichen Kopfhörer.

