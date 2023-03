Govee: Smarte Lichtstimmung mit 24 Lichtzonen und 3 HDMI-Eingängen

Wir haben uns Govees AI Gaming Sync Box Kit angeschaut und starten mit zwei Anmerkungen vorweg ins Thema, die beim Blick auf den mit 300 Euro nicht gerade günstigen Preis der Stimmungslichter gleich eingangs erwähnt werden wollen: Govee bewirbt das AI Gaming Sync Box Kit als Lichtlösung für Gamer – bei uns hat dieses nach nur kurzer Zeit am Rechner jedoch direkt den Umzug ins Wohnzimmer angetreten. Hier kann der beachtliche Funktionsumfang der Lichtlösung unserer Meinung nach deutlich besser punkten.

Ab heute im Handel: Govees AI Gaming Sync Box Kit

Zudem wollen wir gleich Eingangs zwei Wörter zum Preis der Lichtlösung verlieren. Denn, Hand aufs Herz: Was die Wertigkeit von App, Controller, Lichtsäulen und Light-Strip angeht, fühlt es sich nach dem Auspacken des AI Gaming Sync Box Kits nicht danach an, als würde man ein Produkt der genannten Preisklasse in den Händen halten.

Die Lichtsäulen sind zu leicht und trotz großer Standfüße recht wackelig, der Light-Strip mit Klebestreifen ist typische Branchenware und auch das beiliegende Netzteil ist vergleichsweise groß und von der Stange. Lediglich die textilummantelten HDMI-Kabel lassen Premium-Ambitionen erkennen.

Der Lieferumfang: Die Hardware wirkt leider nicht sehr wertig

Als Zubehör für Gamer konzipiert

Dabei muss angemerkt werden, dass Govee das AI Gaming Sync Box Kit als Produkt für Gamer konzipiert hat, kompatibel zu 1080P-Displays mit bis zu 240Hz ist (2k bis zu 144Hz und 4k bis zu 60Hz) und hier entsprechend mit dem branchenüblichen Aufpreis antritt, der auch von Bürostühlen, Kopfhörern und Eingabewerkzeugen verlangt wird, wenn diese den Zusatz „Gaming“ mit im Produktnamen tragen und nicht auf herkömmliche Anwender, sondern auf Spieler abzielen.

Hier hat uns die Lichtlösung jedoch schnell verloren. Am Rechner arretiert ist die mit HDCP-Inhalten kompatible Lösung nicht nur deutlich zu hell, sondern bietet auch so viele Funktionen, dass der Einsatz für die gelegentliche Hintergrundbeleuchtung von Computerspielen das AI Gaming Sync Box Kit schlicht unterfordert.

So bietet der Controller Platz für drei HDMI-Eingänge (via HDMI 2.0) und ist damit deutlich besser im Entertainment-Bereich des Wohnzimmers aufgehoben als lediglich zwischen Rechner und Monitor. Denn auch die zahlreichen zusätzlichen Einsatzmodi kommen im Wohnzimmer wohl deutlich besser zur Geltung als nur der Ambilight-Einsatz beim Spielen.

Bluetooth, WLAN, HDMI 2.0, HDCP, und drei Eingänge

AI-Lichteffekte für First-Person-Shooter

Was die Spiele-Begleitung angeht, bewirbt Govee das Vorhandensein von AI-Lichteffekten, die Spiele wie League of Legends, Apex und Valorant mit ergänzenden Lichteffekten versehen:

„Govee AI CogniGlow lernt durch mehr als 100.000 Merkmale des Bildes, der Farbe und anderer Informationen eines einzelnen Spiels, analysiert den charakteristischen Spielablauf und die Spielarchitektur jedes Spiels und bietet mehr als 30 maßgeschneiderte Beleuchtungseffekte für jedes Spiel, die jeden Highlight-Moment im Spiel betonen.“

Über den Mehrwert hier, lässt sich jedoch vortrefflich streiten. Anders als beim Fernsehen oder zur Musikuntermalung stört (uns) das Lichtgewitter beim eher konzentrierten Spielen dann doch. Entsprechend haben uns die zahlreichen Beleuchtungsoptionen gefreut, die rein gar nichts mit Spielen zu tun haben.

Kann beim Spielen auch stören

Lichteffekt-Maschine mit hundert von Optionen

Dazu zählen zum einen ausgewählte Lichtstimmungen, die völlig losgelöst vom aktuellen Videoeingang gestartet werden können und Stimmungslichter mit weihnachtlicher Note liefern, farblich abgestimmte Akzente für Halloween und den Valentinstag mitbringen und eine breite Palette an Spielereien zur Verfügung stellen, zu denen Farbanimationen, Lichtübergänge und verspielte Abläufe sorgen.

Effekte für Jahreszeiten und Stimmungen

Wem die kreativen Lichtszenen zu hektisch sind, der kann eigene Wunschfarben auswählen oder diese aus einem breiten Angebot kuratierter Farbpaletten wählen. Anwender die darüber hinaus Wert auf das maximal Maß an Selbstbestimmung legt, haben die Möglichkeit insgesamt 14 Lichtbereiche in den Light-Strips und jeweils fünf Lichtbereiche in den Lichtsäulen selbst zu konfigurieren.

Zudem versteht sich Govees AI Gaming Sync Box Kit auf die visuelle Begleitung akustischer Signale. Dies gilt zum einen für laufende Spiele, Film- und Video-Inhalte, bei denen nicht nur der Bildinhalt bestimmt in welcher Intensität und mit welcher Farbe die LEDs aufleuchten, auch das Audiosignal des HDMI-Kabels kann die Lichtstimmung auf Wunsch zusätzlich beeinflussen und in lauten beziehungsweise rhythmisch Momenten für zusätzliche Intensität sorgen.

Frei konfigurierbare Farben

Auch bei deaktiviertem Fernseher beziehungsweise ausgeschaltetem Rechner kann das AI Gaming Sync Box Kit mit dem Klang im Raum synchronisiert werden. Aus unserer Perspektive ein Grund mehr, das AI Gaming Sync Box Kit nicht im Arbeitszimmer zu verstecken. Kann die Lichtlösung doch auch für sehr sehenswerte visuelle Akzente bei der nächsten Party sorgen.

Über die App des Anbieters (die zwingend die Erstellung eines Benutzerkontos voraussetzt) ist die Einrichtung der Lichtlösung genauso schnell abgeschlossen, wie das Ankleben der Light-Strips auf der Monitorrückseite und das Befestigen der Kunststofffüße an den Lichtsäulen. Hier kommen Klebestreifen und Schrauben zum Einsatz, die ebenso wie ein passender Schraubendreher Teil des Lieferumfangs sind.

Sowie Sondermodi für Musik- und Videowiedergabe

Mit HDCP aber leider ohne HomeKit

In Sachen Smart-Home-Unterstützung versteht sich das AI Gaming Sync Box Kit dann allerdings nur auf Google und Amazons Alexa, kann sich aber nicht mit Apples HomeKit-Standard verbinden. Ein Manko, das unsere Meinung nach zusätzlich für den Einsatz am Fire TV spricht. So haben wir umgehend zwei Routinen für das AI Gaming Sync Box Kit erstellt, die dafür sorgen, dass die Hintergrundbeleuchtung beim Start des Fire-TV-Cube aktiviert wird und wieder ausgeht, sobald der Fire-TV-Würfel des Onlinehändlers in den Ruhezustand geschickt wird.

Da wir den Apple-TV am Eingang des Fire-TV-Cube betreiben, können wir nun auf beiden Systemen von der zusätzlichen Lichtstimmung profitieren, haben aber dennoch zwei HDMI Anschlüsse in der Steuerbox des AI Gaming Sync Box Kit zur freien (Konsolen)-Verfügung.

Apple TV steckt im Fire TV. Das Fire TV un der Govee-Box

Neue Lichtstimmungen – wenn sonst schon alles stimmt

Größtes Highlight des AI Gaming Sync Box Kit soll nach Angaben des Herstellers die spezifische Unterstützung für ausgesuchte Spiele sowie die Künstliche Intelligenz sein, die bestimmte Aktionen im Spiel mit zusätzlichen Lichteffekten Betont. Features, die komplett an uns vorübergezogen sind und auch nach dem Blick auf die erzielbaren Effekte weder Begehrlichkeiten schaffen noch zusätzliche Kaufgründe liefern.

Unserer Meinung nach sorgt die neue Lichtlösung von Govee für ein ganz hervorragendes Stimmungslicht im Wohnzimmer, das hier jedoch lediglich auf vergleichsweise kleinen Fernsehern mit Displaygrößen von 27-34 Zoll genutzt werden kann – eine Größeneinschränkung, die natürlich auch für Gaming-Monitore gilt, da der Light-Strip entsprechend kurz ausfällt.

Zum Kauf empfehlen würden wir das AI Gaming Sync Box Kit allerdings erst, wenn alle anderen Bedarfe gedeckt sind und sonst keine Hardware-Anschaffungen mehr getätigt werden müssen. Dann selbst wer die KI-Lichtstimmungen als verdammt leckere Kirsche auf dem Kuchen bewertet, wird vor dem 300-Euro-Invest jedoch erst mal sicherstellen, dass Audio-Setup, Monitor oder Fernseher, Maus, Schreibtisch-Stuhl, Set-Top-Box oder auch die Kissen auf dem Sofa keine Wünsche mehr offen lassen.