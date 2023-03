Apple-Guthaben: Amazon gibt 10 Euro zurück, Penny zusätzliche Payback-Punkte

In dieser Woche habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten, die Kosten beim Kauf von Apple-Guthaben ein wenig zu senken. Sowohl Amazon als auch Penny bieten diesbezüglich entsprechende Gutscheinkombinationen an.

10 Euro Guthaben bei Amazon

Bei Amazon bekommt ihr vorübergehend 10 Euro Aktionsguthaben gutgeschrieben, wenn ihr dort Apple-Gutscheine im Wert von 100 Euro oder mehr kauft und an der Kasse den Rabattcode APPLE0323 eingebt. Das Guthaben wird dann im Anschluss an den Kaufvorgang in eurem Amazon-Konto hinterlegt und kann anschließend im Rahmen von gewöhnlichen Einkäufen bei Amazon verwendet werden. Achtet auf die damit verbundenen Bedingungen, so läuft die Aktion maximal bis zum 2. April beziehungsweise solange der Vorrat reicht und lässt sich nur einmal pro Kunde in Anspruch nehmen.

Bei Amazon gibt es darüber hinaus auch Rabatt für weitere Guthabenkarten, darunter Spotify, RTL+, waipu.tv und WOW.

20-fach Payback-Punkte bei Penny

Die zweite Aktion in dieser Woche zielt auf Payback-Nutzer. So gibt es bei Penny von heute bis Sonntag sowohl in den Filialen als auch online über Penny-Kartenwelt 20-fach Payback-Punkte beim Kauf einer Apple-Geschenkkarte.

Die beim Kauf von Apple-Guthaben 20fach multiplizierten Payback-Punkte entsprechen unterm Strich einem Rabatt von 10 Prozent. Payback schreibt ja bei Einkäufen normalerweise einen Punkt für jede zwei ausgegebenen Euro gut und jeder Payback-Punkt entspricht wiederum einem Euro-Cent. Wer also den Maximalbetrag von 100 Euro investiert, bekommt am Ende 1000 Payback-Punkte und somit einen Wert von 10 Euro gutgeschrieben.

Damit verbunden wollen wir auch gleich nochmal an die etwas versteckte, aber vorhandene Option zum Eintausch von Payback-Punkten in Bargeld erinnern. Die Auszahlung erfolgt dann als Überweisung auf das persönliche Girokonto und kann ab einer Mindestpunktzahl von 200 Punkten beantragt werden. Ihr müsst damit verbunden allerdings auch etwas Geduld zeigen, Payback zufolge kann dieser Vorgang bis zu zehn Tage in Anspruch nehmen.