Apple Music: Karaoke-Wiedergabelisten und Tesla-Integration

Abonnenten von Apple Music dürfen sich dieser Tage über die Einführung der Karaoke-Funktion „Apple Music Sing“ und die nun offizielle Verfügbarkeit von Apples Musikdienst in den Fahrzeugen von Tesla freuen.

Der Start von Apple Music Sing wird kaum jemand verborgen bleiben, der heute einen Blick in den Entdecken-Bereich von Apple Music wirft. Apple bewirbt die neue Party-Funktion dort plakativ und stellt damit verbunden Anleitungsvideos, weiterführende Infos und allem voran eine stattliche Anzahl von Wiedergabelisten zur Verfügung, die mit kompatiblen Liedern gefüllt sind. Apple zufolge stehen hier mehr als 50 begleitende und für Apple Music Sing optimierte Playlists zur Verfügung.

Besonders attraktiv dürfte das Ganze natürlich für Besitzer eines Apple TV sein. Hier lässt sich die Mitsing-Funktion von Apple mit dem Ziel, zusätzlichen Partyspaß zu bieten, auch auf dem großen Bildschirm verwenden. Achtet allerdings auf die damit verbundenen Voraussetzungen, auf Apple TV wird nämlich nicht nur tvOS 16.2 benötigt, sondern ihr müsst zudem über das im November vorgestellte Apple TV 4K der dritten Generation verfügen. Auf älteren Geräten werden die Wiedergabelisten zwar angezeigt, lassen sich allerdings nicht im Rahmen von Apple Music Sing verwenden.

Darüber hinaus ist Apple Music Sing auch auf dem iPhone SE (3. Generation), dem iPad Pro 11-Zoll (3. Generation und neuer), dem iPad Air (4. Generation und neuer), dem iPad mini (6. Generation) und dem iPad (9. Generation und neuer) verfügbar.

Tesla bekommt Apple Music und Steam

Auch der Autobauer Tesla verteilt seit vergangener Nacht sein letztes großes Software-Update in diesem Jahr. Damit verbunden wird für Besitzer der Fahrzeuge nun auch die seit geraumer Zeit erwartete Unterstützung für Apple Music bereitgestellt, für mehr Aufsehen sorgt vermutlich jedoch die Integration von Steam in die Tesla-Modelle S und X. Besitzer der Fahrzeuge können jetzt auf mehrere Tausend Spiele aus dem Angebot der Spieleplattform zugreifen und diese in Verbindung mit einem Bluetooth-Controller spielen – wohlgemerkt funktioniert dies allerdings nicht während der Fahrt.