Für Autos ohne echtes CarPlay
Kein CarPlay? App-Geheimtipp „Car Play Connect“ erreicht das iPad
Die kostenfreie iPhone-Anwendung „Car Play Connect“ haben wir am Dienstag ins Rampenlicht gerückt. Das Hobby-Projekt hat massig positives Feedback eingesammelt und den verantwortlichen Entwickler Ahmet Mucahid so zum schnellen Nachlegen motiviert.
Mit dem heutigen Update auf Version 1.0.5 steht Car Play Connect nun auch für das iPad bereit. Die Anwendung, die bisher ausschließlich für iPhones verfügbar war, kann damit künftig auch auf dem größeren Bildschirm der Tablets genutzt werden. Dies erleichtert die Darstellung und Bedienung der App besonders dann, wenn das Gerät fest im Fahrzeug montiert ist.
Car Play Connect richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, deren Autos keine CarPlay-Unterstützung bieten. Die App bietet eine zentrale Steueroberfläche, über die unter anderem Navigationsfunktionen, die Musikwiedergabe mit Apple Music sowie Schnellzugriffe auf Kontakte zur Verfügung stehen. Die Gestaltung ist auf den Querformatbetrieb ausgelegt und setzt auf große Schaltflächen, die mit kurzen Blicken erfassbar sind.
Mit der neuen Version wurde die Anwendung auch für verschiedene Sprachen lokalisiert. So passt sich die Benutzeroberfläche automatisch an die eingestellte Systemsprache an. Darüber hinaus wurden kleinere Fehler beseitigt und die allgemeine Reaktionsgeschwindigkeit optimiert.
Die App erlaubt eine gewisse Individualisierung, etwa durch verschiedene Farbschemata, wählbare Maßeinheiten und eigene Hintergrundbilder. Ergänzend zu den Hauptfunktionen können Nutzer Kalenderinformationen, Wetterdaten oder Geräteeinstellungen abrufen. Diese Bereiche sind aktuell noch funktional reduziert, bieten aber bereits eine Grundstruktur.
Entwicklungsstand und Ausblick
Car Play Connect wird unabhängig entwickelt und steht kostenlos im App Store zur Verfügung. Künftig ist eine Erweiterung des Funktionsumfangs geplant. Dazu zählen etwa die Unterstützung weiterer Kartendienste wie Google Maps, zusätzliche Musikquellen wie Spotify sowie frei belegbare Steuerkacheln.
Die Anwendung nutzt systemeigene Schnittstellen und erfordert ein Gerät mit aktueller iOS- oder iPadOS-Version. Für die Musikwiedergabe ist ein aktives Apple-Music-Abonnement notwendig. Die Bedienung erfolgt ausschließlich im Querformat, weshalb sich eine geeignete Halterung im Fahrzeug empfiehlt.
Entwickler: Ahmet Mucahid Bozkurt
Wer nutzt bitte ein iPad im Auto als Display?
Würde mich wirklich mal interessieren.
z.B. ältere Menschen
Wieso nicht? Ein iPhone wäre mir für Navi etc. zu klein. Ein iPad mini würde, dem entsprechen, was z.B. in älteren Mercedes als Displays auf dem Armaturenbrett sitzt. Finde die Möglichkeit für eine spezielle Zielgruppe gut.
Zum Beispiel Wohnmobil-Fahrer. Dur den Fiat Ducati gibt es Tablett-Halter, die mittig oberhalb des Radios eingebaut werden können.
Ich habe mir eine Halterung für mein iPad mini 7 ins Auto gemacht, da es in etwa die gleiche Größe hat wie die größten Displays und es leichter zu bedienen ist als ein iPhone. Da mein Auto kein CarPlay hat ist das recht praktisch.
Habe ich jahrelang gemacht. Ist eine super Lösung!
Der Zugriff auf die lokale Musik wäre hier echt wünschenswert.
Apple Music habe ich nicht.
1+
+2
Noch eine Verständnisfrage: es handelt sich aber nicht wirklich um die Car Play UI, oder?
Nein, ist mehr oder weniger nachgebaut.
Also beim Tesla Display muss ich immer sofort an ein iPad denken
Seitdem ich Tesla fahre, interessiert mich CarPlay exakt=0. Fahre ich den Wagen meiner Frau, wundere ich mich immer nur, wie schlecht CarPlay eigentlich ist.
Als Tesla-Fahrer musst Du Dich mit deren Lösung ja anfreunden, da CarPlay nicht unterstützt wird. Für mich ein weiteres KO-Kriterium gegen Tesla.
In welcher Form passt dieser Post zum eigentlichen Artikel ?
Ist Tesla jetzt der neue Begriff für was? Spaltmass? Rost? Unzuverlässigkeit?Oder schlechte Qualität? Das Display ist sowas von laggi! Hast recht, da dürfte dich nichts daran interessieren!!! Weil es einfach nur sehr schlecht ist! Also ja….. Tesla ist schlecht. Mit ein wenig Informationen wirst auch du schnell dahinter kommen……. oder aber du wirst es selbst erleben ;)!!!! Gut ist beim Tesla nur eins…… die anfängliche Kapazität! Die etwa 3-4 Jahre hält. Dann geht es bergab!!
Wenn man den rechten Arm immer ausgestreckt hat, ist die Bedienung halt schwierig. Ganz egal welches System.
-;)
Bin mal gespannt wie lange es kostenlos bleibt.
Ich versteh den Sinn einer solchen App jetzt nicht ganz, bitte holt mich mal ab.
CarPlay ist doch im Auto integriert und ich verbinde mein iPhone dorthin, um mein iPhone über das Auto-Display nutzen zu können. Also telefonieren über das große Display und die „Anlage“ im Auto. Oder Navi gibt den Ton über die Auto-Anlage aus und zeigt das Bild auf dem großen Display im Auto.
Wenn ich jetzt diese App nutze, verbindet die sich mit sich selbst? Also kann ich eine App in der App nutzen? Micro ist dann das im iPhone eingebaute? Lautsprecher ebenso? Welchen Sinn macht das?
Oder kann ich mein iPhone dann mit dem iPad (auf dem diese App läuft) dann verbinden, also wäre das iPad das Auto?
Oder muß ich auf dem iPad (wenn ich denn ein iPad im Auto Wohnmobil o. ä. habe) dann entsprechend „befüllen“?
Wäre es da nicht sinnvoller eine CarPlay-Nachrüstung für schmales Geld zu kaufen? Gibt da selbst bei A**zon schon Geräte.
Habe die App auf dem IPhone und finde das eigentlich ganz toll.
Manko ist jedoch, dass die App im Querformat agiert, wenn ich auf das Apple Music Icon drücke, die Ansicht nur im Hochformat funktioniert.
Hat jemand Ideen, wie sich das lösen lässt?
Hat die App eine Trinkgeld Option?
Sollte er einfügen:)
Das ist natürlich cool: altes iPad mini dafür zu benutzen.
Aber es müsste schon eins mit LTE sein, da ohne Mobilfunk kein GPS vorhanden, oder?