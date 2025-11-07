ifun.de — Apple News seit 2001. 45 081 Artikel

Für Autos ohne echtes CarPlay

Kein CarPlay? App-Geheimtipp „Car Play Connect“ erreicht das iPad
Die kostenfreie iPhone-Anwendung „Car Play Connect“ haben wir am Dienstag ins Rampenlicht gerückt. Das Hobby-Projekt hat massig positives Feedback eingesammelt und den verantwortlichen Entwickler Ahmet Mucahid so zum schnellen Nachlegen motiviert.

Car Play Connect

Mit dem heutigen Update auf Version 1.0.5 steht Car Play Connect nun auch für das iPad bereit. Die Anwendung, die bisher ausschließlich für iPhones verfügbar war, kann damit künftig auch auf dem größeren Bildschirm der Tablets genutzt werden. Dies erleichtert die Darstellung und Bedienung der App besonders dann, wenn das Gerät fest im Fahrzeug montiert ist.

Car Play Connect richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, deren Autos keine CarPlay-Unterstützung bieten. Die App bietet eine zentrale Steueroberfläche, über die unter anderem Navigationsfunktionen, die Musikwiedergabe mit Apple Music sowie Schnellzugriffe auf Kontakte zur Verfügung stehen. Die Gestaltung ist auf den Querformatbetrieb ausgelegt und setzt auf große Schaltflächen, die mit kurzen Blicken erfassbar sind.

CarPlayConnect Screen

Mit der neuen Version wurde die Anwendung auch für verschiedene Sprachen lokalisiert. So passt sich die Benutzeroberfläche automatisch an die eingestellte Systemsprache an. Darüber hinaus wurden kleinere Fehler beseitigt und die allgemeine Reaktionsgeschwindigkeit optimiert.

Die App erlaubt eine gewisse Individualisierung, etwa durch verschiedene Farbschemata, wählbare Maßeinheiten und eigene Hintergrundbilder. Ergänzend zu den Hauptfunktionen können Nutzer Kalenderinformationen, Wetterdaten oder Geräteeinstellungen abrufen. Diese Bereiche sind aktuell noch funktional reduziert, bieten aber bereits eine Grundstruktur.

CarPlayConnect Map

Entwicklungsstand und Ausblick

Car Play Connect wird unabhängig entwickelt und steht kostenlos im App Store zur Verfügung. Künftig ist eine Erweiterung des Funktionsumfangs geplant. Dazu zählen etwa die Unterstützung weiterer Kartendienste wie Google Maps, zusätzliche Musikquellen wie Spotify sowie frei belegbare Steuerkacheln.

CarPlayConnect Music

Die Anwendung nutzt systemeigene Schnittstellen und erfordert ein Gerät mit aktueller iOS- oder iPadOS-Version. Für die Musikwiedergabe ist ein aktives Apple-Music-Abonnement notwendig. Die Bedienung erfolgt ausschließlich im Querformat, weshalb sich eine geeignete Halterung im Fahrzeug empfiehlt.

Laden im App Store
Car Play Connect Sync Autolink
Car Play Connect Sync Autolink
Entwickler: Ahmet Mucahid Bozkurt
Preis: Kostenlos
Laden

07. Nov. 2025 um 11:59 Uhr von Nicolas


    22 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wer nutzt bitte ein iPad im Auto als Display?
    Würde mich wirklich mal interessieren.

  • Der Zugriff auf die lokale Musik wäre hier echt wünschenswert.
    Apple Music habe ich nicht.

  • Noch eine Verständnisfrage: es handelt sich aber nicht wirklich um die Car Play UI, oder?

  • Also beim Tesla Display muss ich immer sofort an ein iPad denken

  • Seitdem ich Tesla fahre, interessiert mich CarPlay exakt=0. Fahre ich den Wagen meiner Frau, wundere ich mich immer nur, wie schlecht CarPlay eigentlich ist.

  • Ich versteh den Sinn einer solchen App jetzt nicht ganz, bitte holt mich mal ab.
    CarPlay ist doch im Auto integriert und ich verbinde mein iPhone dorthin, um mein iPhone über das Auto-Display nutzen zu können. Also telefonieren über das große Display und die „Anlage“ im Auto. Oder Navi gibt den Ton über die Auto-Anlage aus und zeigt das Bild auf dem großen Display im Auto.
    Wenn ich jetzt diese App nutze, verbindet die sich mit sich selbst? Also kann ich eine App in der App nutzen? Micro ist dann das im iPhone eingebaute? Lautsprecher ebenso? Welchen Sinn macht das?

    Oder kann ich mein iPhone dann mit dem iPad (auf dem diese App läuft) dann verbinden, also wäre das iPad das Auto?
    Oder muß ich auf dem iPad (wenn ich denn ein iPad im Auto Wohnmobil o. ä. habe) dann entsprechend „befüllen“?

    Wäre es da nicht sinnvoller eine CarPlay-Nachrüstung für schmales Geld zu kaufen? Gibt da selbst bei A**zon schon Geräte.

  • Habe die App auf dem IPhone und finde das eigentlich ganz toll.
    Manko ist jedoch, dass die App im Querformat agiert, wenn ich auf das Apple Music Icon drücke, die Ansicht nur im Hochformat funktioniert.
    Hat jemand Ideen, wie sich das lösen lässt?

  • Hat die App eine Trinkgeld Option?
    Sollte er einfügen:)

    Das ist natürlich cool: altes iPad mini dafür zu benutzen.

    Aber es müsste schon eins mit LTE sein, da ohne Mobilfunk kein GPS vorhanden, oder?

