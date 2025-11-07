Kein CarPlay? App-Geheimtipp „Car Play Connect“ erreicht das iPad

Die kostenfreie iPhone-Anwendung „Car Play Connect“ haben wir am Dienstag ins Rampenlicht gerückt. Das Hobby-Projekt hat massig positives Feedback eingesammelt und den verantwortlichen Entwickler Ahmet Mucahid so zum schnellen Nachlegen motiviert.

Mit dem heutigen Update auf Version 1.0.5 steht Car Play Connect nun auch für das iPad bereit. Die Anwendung, die bisher ausschließlich für iPhones verfügbar war, kann damit künftig auch auf dem größeren Bildschirm der Tablets genutzt werden. Dies erleichtert die Darstellung und Bedienung der App besonders dann, wenn das Gerät fest im Fahrzeug montiert ist.

Für Autos ohne echtes CarPlay

Car Play Connect richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, deren Autos keine CarPlay-Unterstützung bieten. Die App bietet eine zentrale Steueroberfläche, über die unter anderem Navigationsfunktionen, die Musikwiedergabe mit Apple Music sowie Schnellzugriffe auf Kontakte zur Verfügung stehen. Die Gestaltung ist auf den Querformatbetrieb ausgelegt und setzt auf große Schaltflächen, die mit kurzen Blicken erfassbar sind.

Mit der neuen Version wurde die Anwendung auch für verschiedene Sprachen lokalisiert. So passt sich die Benutzeroberfläche automatisch an die eingestellte Systemsprache an. Darüber hinaus wurden kleinere Fehler beseitigt und die allgemeine Reaktionsgeschwindigkeit optimiert.

Die App erlaubt eine gewisse Individualisierung, etwa durch verschiedene Farbschemata, wählbare Maßeinheiten und eigene Hintergrundbilder. Ergänzend zu den Hauptfunktionen können Nutzer Kalenderinformationen, Wetterdaten oder Geräteeinstellungen abrufen. Diese Bereiche sind aktuell noch funktional reduziert, bieten aber bereits eine Grundstruktur.

Entwicklungsstand und Ausblick

Car Play Connect wird unabhängig entwickelt und steht kostenlos im App Store zur Verfügung. Künftig ist eine Erweiterung des Funktionsumfangs geplant. Dazu zählen etwa die Unterstützung weiterer Kartendienste wie Google Maps, zusätzliche Musikquellen wie Spotify sowie frei belegbare Steuerkacheln.

Die Anwendung nutzt systemeigene Schnittstellen und erfordert ein Gerät mit aktueller iOS- oder iPadOS-Version. Für die Musikwiedergabe ist ein aktives Apple-Music-Abonnement notwendig. Die Bedienung erfolgt ausschließlich im Querformat, weshalb sich eine geeignete Halterung im Fahrzeug empfiehlt.