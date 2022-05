Sommer-Highlight: Netflix trailert „The Gray Man“

Der Video-Streaming-Dienst Netflix rührt die Werbetrommel für seinen nächsten Kino-Blockbuster und kündigt mit der heutigen Veröffentlichung des ersten Trailers nicht nur den Streaming-Termin für „The Gray Man“ an, sondern auch den bevorstehenden Kinostart des Jüngsten Films der Russo-Brüder.

Action-Thriller mit Ryan Gosling

Diese haben sich in der Vergangenheit bereits einen Namen mit den Comedy-Serien „Arrested Development“ und „Community“ gemacht und die Regie in mehreren Filmen des Marvel Cinematic Universe (MCU) geführt. In „The Gray Man“ arbeiten die Russo-Brüder unter anderem mit Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas und Jessica Henwick zusammen.

Herausgekommen ist ein Action-Thriller, in dem Ryan Gosling die Rolle des CIA-Agenten Court Gentry übernimmt, der auch auf den Codenamen Sierra Six hört. Sierra Six wird während eines Gefängnisaufenthaltes vom Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten rekrutiert und von seinem neuen Chef Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) zu einem Auftragskiller ausgebildet. Seine Wendung nimmt der Film dann, wenn Court Gentry selbst zum gejagten wird und sich gegen den ehemaligen CIA-Agent Lloyd Hansen (Chris Evans) verteidigen muss.

„The Gray Man“ ist nach „Don’t Look Up“ der nächste große Spielfilm, den Netflix mit verstärkten Marketing-Maßnahmen ankündigt und, wohl um sich für die Auszeichnung mit Branchenpreisen wie dem Oscar zu qualifizieren, auch in ausgewählten Lichtspielhäusern zeigt.

Heute hat der Streaming-Dienst den ersten Trailer zum Prestigeprojekt veröffentlicht, der sich auf YouTube sowohl in einer deutschen als auch in einer englischsprachigen Ausgabe betrachten lässt.

Ab 22. Juli auf Netflix

„The Gray Man“ wird ab dem kommenden Monat in ausgewählten Kinos gezeigt und wird sich weltweit ab dem 22. Juli auf Netflix streamen lassen.