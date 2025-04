Solix Solarbank 3 Pro: KI bietet zusätzliches Einsparungspotenzial

Die Anker Solix Solarbank 3 Pro ist jetzt in Deutschland erhältlich. Bereits zu Monatsbeginn haben wir einen ersten Blick auf den neuen Akku für Balkonkraftwerke geworfen. Seitdem läuft die Solarbank 3 hier zuverlässig im Testbetrieb. Inzwischen hat Anker auch die angekündigten Softwarefunktionen per Update bereitgestellt, sodass wir zu einem späteren Zeitpunkt auch noch einen separaten Erfahrungsbericht mit Fokus auf die KI-Funktionen des Akkus nachschieben werden.

Was Anker plakativ als KI vermarktet, kann man wohl auch schlichter als maschinelles Lernen beschreiben. Letztendlich zählt hier nicht der Name, sondern die Funktion und der Ansatz, den Anker bei der Solix Solarbank 3 Pro fährt, ist eine vielversprechende Weiterentwicklung. Durch den Zugriff auf Wetterprognosen und die Preise von Strombörsen soll das System die Verbrauchskosten zusätzlich senken.

Besonders vielversprechend ist die Nutzung des Akkus in Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif. Die Solarbank 3 Pro lässt sich nicht nur durch Solarmodule, sondern auch über die Steckdose laden. So kann man den Akku beispielsweise nachts, wenn die Strompreise besonders günstig sind, auftanken, um damit einen verregneten Tag und hier insbesondere die teuren Preisperioden in den Morgen- und Abendstunden bestmöglich überbrücken.

Vorteile bringen die neuen KI-Funktionen von Anker Solix aber auch Nutzern, die den Strom klassisch zu festen Preisen beziehen. Hier besteht die Möglichkeit, automatisch zusätzliche Verbraucher zu aktivieren, wenn ein Stromüberschuss vorhanden und der Solix-Akku bereits gefüllt ist. Über die separat von Anker angebotenen Schaltsteckdosen kann man dann beispielsweise E-Bike-Akkus oder sonstige zeitunabhängige Verbraucher versorgen.

Für die Nutzung dieser KI-Funktionen wird ein Smart Meter vorausgesetzt. Damit wird der aktuelle Strombedarf in Echtzeit erfasst und an die Solarbank übermittelt. Das Gerät bekommt man im Rahmen der Einführungsangebote für die Solarbank 3 gerade kostenlos dazu, der Anschluss im Zählerkasten muss jedoch von einer Fachkraft vorgenommen werden.

Leistungsfähiger Akku mit 2,7 kWh

Unabhängig von den zuvor genannten Funktionen ist die Solix Solarbank 3 aber auch so schon ein extrem leistungsfähiger Speicher für Solarstrom. Der integrierte Akku hat eine Kapazität von 2.688 Wh und man kann über vier MPPTs bis zu acht Solarmodule mit einer Gesamtmodulleistung von 3.600 Watt damit verbinden – theoretisch, denn gesetzlich dürft ihr hier höchstens eine Modulleistung von 2.000 Watt anschließen.

Die Speicherkapazität lässt sich durch steckbare Zusatzmodule mit ebenfalls 2.688 Wh Kapazität auf bis zu 16.128 Watt erweitern. Der gespeicherte Strom kann dann mit maximal 800 Watt ans Hausnetz abgegeben werden. Parallel dazu steht an der Solarbank 3 eine Steckdose für den direkten Anschluss von Verbrauchern mit bis zu 1.200 Watt zur Verfügung, die beispielsweise als Notstromversorgung dienen kann.

Einführungsangebote auch mit Modulen

Im Rahmen des Verkaufsstarts ist die Solix Solarbank 3 Pro für 1.299 Euro erhältlich. Den Zusatzakku bekommt man für 799 Euro. Zudem bietet Anker verschiedene Aktions-Sets an, die auch Solarmodule enthalten.

Eine Übersicht aller verfügbaren Varianten gibt es hier bei Anker Solix. Parallel dazu finden sich auch bei Amazon verschiedene Solarbank-3-Pakete zum Verkaufsstart.