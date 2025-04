Satechi Hub für den Mac mini M4 jetzt in Deutschland erhältlich

Satechi bietet seine neue Zubehörlösung für den Mac mini M4 ab sofort auch in Deutschland an. Der Stand Hub Mac Mini M4 with SSD Enclosure kombiniert Standfuß und Anschlusserweiterung und richtet sich an Anwender, die zusätzlichen Speicherplatz und eine bessere Erreichbarkeit von Schnittstellen suchen. Online und Fachhandel ist das Produkt nun zum Preis von 119,99 Euro erhältlich, unter anderem bei amazon.de und bei Cyberport.

Das aus Aluminium gefertigte Zubehör passt sich optisch dem Design des Mac mini an. Eine speziell ausgearbeitete Öffnung an der Rückseite erleichtert den Zugriff auf den Einschaltknopf, der bei Apples kleinstem Rechner an der Unterseite positioniert ist. Durch die leichte Erhöhung des Geräts wird zudem eine verbesserte Belüftung unterstützt.

Mehr Anschlüsse und Möglichkeit zur Speicheraufrüstung

An der Vorderseite stellt der Stand Hub mehrere zusätzliche Anschlussmöglichkeiten bereit: Zwei schnelle USB-A-3.2-Ports für Übertragungsraten bis 10 Gbit/s, einen USB-A-2.0-Port für Standardverbindungen sowie einen SD-Kartenleser, der UHS-II-Karten mit bis zu 312 Mbit/s unterstützt. Zusätzlich ist ein Steckplatz für eine M.2-NVMe-SSD integriert, der mit verschiedenen Laufwerksgrößen kompatibel ist und den Speicher des Mac mini um bis zu 4 Terabyte erweitern kann.

Der Anschluss an den Mac erfolgt über ein integriertes USB-C-3.2-Kabel. Wichtig zu beachten ist, dass die USB-Anschlüsse ausschließlich für die Datenübertragung ausgelegt sind und keine Ladefunktion für Tablets oder Kompatibilität mit optischen Laufwerken bieten.

Mit einer Breite und Tiefe von jeweils 127 Millimetern sowie einer Höhe von rund 21 Millimetern bleibt der Stand Hub platzsparend. Sein Gewicht beträgt 193 Gramm. Für den Einbau einer SSD liefert Satechi einen kleinen Schraubendreher, ein Wärmeleitpad und eine Befestigungsschraube mit. Lüftungsschlitze und eine vertiefte Oberseite unterstützen die Wärmeableitung und sorgen dafür, dass der Hub auch bei intensiver Nutzung nicht überhitzt.

Der Stand Hub ist mit dem Mac mini M4 und Mac mini M4 Pro aus dem Jahr 2024 kompatibel.