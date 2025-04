Anker Solix Solarbank 3: Mit 2,7 kWh für bidirektionales Laden

Anker hat mit der Solix Solarbank 3 Pro seinen bislang leistungsfähigsten Speicher für Balkonkraftwerke vorgestellt. Zugleich führt der Hersteller damit neue Einstellungsmöglichkeiten ein, auf deren Basis zusätzliches Einsparpotenzial vorhanden ist, wenn man als Nutzer über einen dynamischen Stromtarif verfügt.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Hardware. Die Anker Solix Solarbank 3 Pro ist mit 460 × 254 × 279 Millimetern nur in der Tiefe und Höhe minimal größer als ihr Vorgänger, verfügt jedoch über einen wesentlich leistungsfähigeren Akku. Statt der 1.600 Wh des Vorgängers kann die Solarbank 3 Pro satte 2.688 Wh speichern.

Anker hat auch die maximale Eingangsleistung für angeschlossene Solarpanels erhöht. Die vier MPPTs mit jeweils 900 Watt addieren sich zu insgesamt 3.600 Watt. Diesen Maximalwert könnte man beispielsweise durch den Anschluss von insgesamt acht Panels ausschöpfen. Dem schiebt der Gesetzgeber hierzulande jedoch einen Riegel vor. Aktuell darf man an einem Balkonkraftwerk nur Solarmodule mit einer Gesamtleistung bis zu 2.000 Watt betreiben.

Doch auch mit dieser Obergrenze kann man an guten Tagen locker so viel Strom erzeugen, dass sich die Anschaffung einer Erweiterungsbatterie lohnt. Mit der Solarbank 3 Pro hat Anker auch neue Zusatzakkus mit ebenfalls 2.688 Wh Kapazität vorgestellt. Maximal werden fünf zusätzliche Akkus unterstützt, sodass sich die Speicherkapazität der Solix Solarbank 3 Pro auf bis zu 16.128 Wh hochschrauben lässt.

Dazu dann gleich noch ein erfreuliches Detail: Das neue Modell der Anker Solix Solarbank ist mit den Akkus der Vorgängergeneration kompatibel. Umgekehrt kann man eine Solarbank 2 Pro auch um die leistungsfähigeren Akkus der neuen Modellreihe erweitern.

Auch im Freien verwendbar

Wie ihre Vorgängermodelle lässt sich auch die Solix Solarbank 3 Pro schnell und einfach installieren und in Betrieb nehmen. Der Akku lässt sich bei Temperaturen zwischen -20 und 55 Grad betreiben, sodass es keine Rolle spielt, ob er im Freien oder in Innenräumen installiert wird. Einzig direkte Sonneneinstrahlung und ungehemmten Wettereinfluss sollte man vermeiden, es empfiehlt sich, den Akku im Außenbereich unter einem Vordach oder dergleichen aufzustellen.

Ein Wechselrichter ist direkt integriert und man kann bis zu vier Solarmodule direkt über den MC4-Standard verbinden. Wenn man mehr Panels anschließen will, kann man jeweils ein Y-Kabel verbinden.

Im Lieferumfang ist zudem ein spezielles Netzkabel enthalten, über das einerseits die gesetzlich vorgegebenen bis zu 800 Watt Solarstrom ins Hausnetz eingespeist werden, man den Akku umgekehrt aber auch mit bis zu 1.200 Watt aufladen kann. Auf diese Option kommen wir unten noch genauer zu sprechen.

Die Solarbank 3 Pro ist zudem mit einer Steckdose ausgestattet, über die man beispielsweise im Falle eines Stromausfalls angeschlossene Geräte mit bis zu 1.200 Watt Leistung versorgen kann.

Umfassende App-Bedienung

In der zugehörigen App lässt sich die Funktion der Solarbank dann in Echtzeit überwachen. Hier werden die Live-Produktion, die aktuelle Lieferung ans Haus, der Füllstand des Akkus und – sofern vorhanden – der Verbrauch von an smarte Steckdosen angeschlossenen Geräten oder in Verbindung mit einem Smart Meter auch der komplette Stromverbrauch des Haushalts angezeigt.

Begleitend dazu hat Anker die Möglichkeiten der Konfiguration rund um die Leistungsabgabe des Akkus weiter ausgebaut und um eine KI-Funktion erweitert. App und Akku lernen jetzt aus dem persönlichen Nutzungsszenario und können darauf aufbauend Vorschläge zur Anwendung machen und entsprechend reagieren.

Bereits bislang war es bei Anker Solix möglich, die Leistungsabgabe des Akkus zeitbasiert zu konfigurieren oder an den Verbrauch von intelligenten Steckdosen oder ein Smart Meter zu koppeln. Mit der Solix Solarbank 3 Pro werden die Möglichkeiten in diesem Bereich deutlich erweitert.

Im Fokus steht dabei insbesondere die Möglichkeit der bidirektionalen Nutzung. In Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif hat man dann die Möglichkeit, den Akku zu den nachts üblicherweise günstigen Tarifzeiten aus dem Netz aufzufüllen, wenn man am kommenden Tag mit schlechtem Solarertrag rechnet.

KI erstellt Verbrauchs- und Ertragsprognosen

Hier kommt nun die vom Hersteller „Anker Intelligence“ genannte KI-Funktion ins Spiel, die sich sofern das Solix Smart Meter installiert ist, alternativ zu den klassischen Verbrauchsszenarien aktivieren lässt. Anker kombiniert dabei individuelle Verbrauchsmuster mit Wetterdaten sowie den Strompreisvorhersagen. Vom Start weg ist hier die Strombörse Nordpool integriert und die App sieht bereits vor, dass man zukünftig zwischen einzelnen Anbietern, dazu dürfte dann auch Tibber zählen, wählen kann, um noch genauere Berechnungen zu ermöglichen.

Nach einer Anlernphase unterstützt die KI-Funktion dabei, den Akku in Verbindung mit einer optimalen Lade- und Entladestrategie zu nutzen. Sind die Ertragsaussichten für den nächsten Tag schlecht und man muss mit entsprechend hohen Bezugspreisen rechnen, kann das System den Akku nachts zu günstigen Preisen aufladen. Umgekehrt kann das System auch die Nutzung von verbundenen Schaltsteckdosen optimieren, sodass wenn der Akku voll ist, über diese zusätzliche Verbraucher E-Bike-Akkus oder dergleichen geladen werden.

Wenn keine smarte Steckdose verbunden ist, weist das System per Push-Mitteilung auf eine prognostizierte Überproduktion hin, sodass man hier manuell für eine bestmögliche Verwendung sorgen kann.

Sonderrabatt für Vorbesteller

Die Anker Solix Solarbank 3 Pro lässt sich zum Einführungspreis vorbestellen. Als regulären Preis nennt Anker den Betrag von 1.499 Euro, der Preis für den Erweiterungsakku wird mit 899 Euro angegeben. Vorbesteller erhalten darauf 20 Prozent Rabatt und bekommen zusätzlich ein Smart Meter als Bonus. Der Versand der Geräte soll am 29. April starten.