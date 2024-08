SolarFlow Hyper: Das können die modularen PV-Speicher zum Nachrüsten

Die größte Hürde, mit der Produktneuvorstellungen wie das neue Hyper-Modul von Zendure zu kämpfen haben, ist die auch für interessierte Anwender nur schwer zu erkennende Positionierung am Markt. Was kann die 700 Euro teure PV-Komponente? An wen richtet sich die modulare Erweiterung der von Zendure angebotenen Stromspeicher und welche Zielgruppe genau soll hier eigentlich abgeholt werden? Balkonkraftwerk-Betreiber? Eigenheimbesitzer? PV-Einsteiger oder Profis?

SolarFlow Hyper: Mit Wechselrichter für Dach- und Balkon-PV-Anlagen

Um zu verstehen, warum Zendure den Hyper überhaupt anbietet, muss man sich nochmal an den Markteintritt der Fotovoltaik-Spezialisten erinnern. Diese verkauften mit dem Zendure SolarFlow anfangs ausschließlich eine Stromspeicherlösung, die sich vor allem an Betreiber kleinerer Balkonkraftwerke richtete.

Vom SolarFlow, über das AIO zum Hyper

Die Kombination aus LiFePO4-Akku und dem sogenannten PV-Hub konnte an vorhandene Balkonkraftwerke angeschlossen werden und kümmerte sich darum, den tagsüber geernteten Sonnenstrom zu speichern, damit dieser nicht im Stromnetz verpufft, sondern maximal effizient verbraucht werden konnte. Die Zwischenspeicher und die zugehörigen Satellitensteckdosen des Anbieters ermöglichen eine zielgenaue Einspeisung der gespeicherten Energie in den Stromkreislauf der eigenen vier Wände, wenn Espressomaschine, Waschmaschine oder Trockner Energie benötigen – ganz unabhängig davon, ob draußen die Sonne scheint oder nicht.

Von Links nach rechts: Zendure SolarFlow mit Akku, Zendure AIO, SolarFlow Hyper

Mit dem Zendure AIO brachte der Anbieter im vergangenen Herbst dann eine deutlich kompaktere und wesentlich elegantere Zwischenspeicherlösung für Balkonkraftwerke. Der kleine Monolith kombinierte Stromspeicher und PV-Hub in einer Einheit und war für die zurückhaltende dauerhafte Aufrichtung auf dem Balkon vorgesehen.

Ein Upgrade, das viele Besitzer der vorherigen Lösung ins Auge fassten. Bei Zendure scheint man daraufhin über neue Einsatzzwecke für die handlichen Batteriemodule nachzudenken, denn der AB 1000 mit einer Kapazität von 960Wh und der AB 2000 mit einer Kapazität von 1920Wh waren und sind ja weiterhin im Programm des Anbieters.

Hier wurden Anfang des Sommers die beiden Produkte SolarFlow Hyper und SolarFlow Ace vorgestellt. Der SolarFlow Ace verwandelt die stapelbaren, bereits ab Werk mit soliden Handgriffen ausgestatteten Speichermodule in portable Powerstationen für Zeltausflüge und Hobbyräume.

Neu von Zendure: SolarFlow Hyper und SolarFlow Ace

Mit Wechselrichter für Dach- und Balkon-PV-Anlagen

Der SolarFlow Hyper bietet eine Lösung, um die Stromspeicher an vorhandene Dach-Solaranlagen anzuschließen – natürlich ist auch die Nutzung an Balkonkraftwerken möglich. Der Wechselrichter ist in den Hypermodulen direkt integriert.

Breite Zielgruppe: Vom PV-Hobbyisten bis zum Selbstversorger

Mit ihren Leistungswerten richtet sich die Hyper jedoch ausdrücklich an größere Installationen. Die insgesamt vier Sätze von Solarsteckern gestattet die Verbindung von bis zu vier Solarpanel-Gruppen und lassen PV-Eingangsleistungen von bis zu 2400 Watt zu.

Die Leistungsbereich für jeden der vier Eingänge liegt zwischen 350W und 600W – um Module geringerer Leistung am Hyper zu betreiben, sollte man diese zuvor parallel schalten, damit diese dann im empfohlenen Leistungsbereich liegen.

Bis zu 4 Akkus, bis zu 2400 W Solarenergie

Wer möchte, kann bis zu vier Akkumodule (vom Typ AB1000 und AB2000) beliebig unter der Hyper stapeln und kombinieren, um diese je nach Bedarf mit Sonnen- oder auch mit günstigem Strom des lokalen Versorgers zu befüllen, der so etwa in den Nachtstunden zu günstigeren Tarifen abgegriffen und für die Nutzung tagsüber gesichert werden kann. Ein Hyper-Modul kann eine Gesamtkapazität von bis zu 7680Wh bespielen.

Direkt an der Wandsteckdose: Kein zusätzlicher Wechselrichter mehr nötig

Dabei bietet der Hyper eine Konfiguration an, wie wir sie auch schon vom AIO-Modell kennen. Anwender können festlegen, welche Grundlast kontinuierlich in das Stromnetz eingespeist wird und darüber hinaus Verbraucher mit smarten Steckdosen ausstatten, die dann aktuell um eine zusätzliche Einspeisung in Höhe des gerade anfallenden Energiebedarfs bitten. Wer mehrere Hyper-Module nutzt, kann sich auf die Kommunikation der Geräte untereinander verlassen, die je nach Füllstand, Bedarf und Energieerzeugung automatische innerhalb einer Phase koordinieren und aushandeln, wer auf die Forderung laufender Verbraucher nach zusätzlicher Energie reagieren soll.

Im sogenannten Energieplan stehen dafür insgesamt drei Einsatzmodi zur Verfügung: eine einfache Zeitsteuerung, die Reaktion auf Verbraucher und Sensoren wie etwa den 3EM-Pro-Strommesser von Shelly, den die Zendure-Geräte seit dem vergangenen Jahr unterstützen, oder auch die strompreisbasierte Steuerung, die dabei hilft, die Schwankungen des Strompreises zum eigenen Vorteil auszunutzen.

Simples Steckprinzip gestattet einfaches Auf- bzw. Nachrüsten

Der Hyper richtet sich sowohl an Betreiber bestehender Balkonkraftwerke und Dach-Solaranlagen, die noch nicht über entsprechende Speichermodule verfügen und mit dem Gedanken spielen, die AB-Speicher von Zendure zu installieren, als auch an Anwender, die bereits einen oder mehrere AB-Speicher des Anbieters besitzen und diesen neuen Einsatzzwecken zuführen wollen.

Modular, flexibel, handlich

Die Installation des Moduls könnte dabei nicht viel simpler ausfallen. Der Zendure Hyper wird einfach auf einen vorhandenen AB-Akku aufgesetzt, mit den vier Anschlusspaaren mit entsprechenden Solarmodulen verbunden und verfügt selbst über ein Schuko-Kabel, das die direkte Einspeisung in das Hausstromnetz zulässt. Die Gesamtleistung verbundener Einheiten ist vom Anbieter standardmäßig auf 800 Watt voreingestellt, kann bei Bedarf aber auf bis zu 1800 Watt erhöht werden.

Die offizielle Zendure-App: Seit Version 5 in komplett neuem Design

Eine sehr flexible Lösung: Wenn der nächste Campingurlaub ansteht, könnt ihr euch einfach einen der AB-Stromspeicher schnappen, mit in den Caravan nehmen und über das Ace-Modul vorübergehend in eine Powerstation verwandeln. Ist die Urlaubszeit vorbei, lässt sich der ausgeborgte Speicher einfach wieder in das laufende Hyper-System einhängen.

Mit dem modularen Ansatz hat Zendure interessante Lösungen im Angebot, um die handlichen, mit zwei Tragegriffen ausgestatteten AB-Stromspeicher langfristig und vor allem flexibel einsetzen zu können. Ein Ansatz, den wir uns auch von anderen Herstellern aus der Branche wünschen würden.