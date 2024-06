Neu von Zendure: SolarFlow Hyper und SolarFlow Ace

Das für seine Balkonkraftwerk-Lösungen bekannte Unternehmen SolarFlow hat mit dem SolarFlow Hyper und SolarFlow Ace zwei neue Produkte vorgestellt, die die Nutzungsmöglichkeiten der angebotenen Stromspeicher-Module AB1000 und AB2000 erweitern. Konkret erweitert SolarFlow Hyper den Einsatz der Speicher im häuslichen Umfeld, mit SolarFlow Ace lassen sich die Akkus auch für den mobilen Einsatz vorbereiten.

AB1000 und AB2000: Neue Einsatzmöglichkeiten für die Zendure-Akkus

SolarFlow Hyper: Für Balkon und Dach-PV

SolarFlow Hyper ist ein Stromspeicher für Balkonkraftwerke, der mit bestehenden Dachsolaranlagen kompatibel ist und den Aufbau von mehreren Einheiten ermöglicht, die sich untereinander abstimmen.

Dies soll die Synchronisation mehrerer Geräte auf derselben Phase erleichtern, wobei die Gesamtleistung auf 1.800 Watt begrenzt ist. Die Speicherkapazität der stapelbaren, bidirektionalen Akkus reicht von 1,8 bis 5,4 Kilowattstunden.

Zusätzlich bietet SolarFlow Hyper eine Kostenoptimierung durch die zeitgesteuerte Stromaufnahme und -abgabe an. Die Geräte können so programmiert werden, dass sie Netzstrom zu niedrigen Preisen laden und zu höheren Preisen entladen.

SolarFlow Hyper ist ab sofort verfügbar. Das SolarFlowHyper 2000 kostet 671 Euro zum Marktstart. Das Paket aus einem Hyper 2000 und einem AB1000-Speicher wird für 989 Euro angeboten.

SolarFlow Ace: Das Off-Grid-Modul

Das SolarFlow Ace wurde laut Zendure für jene Situationen entwickelt, in denen eine Notstromversorgung beziehungsweise mobile Energiequellen erforderlich sind, also etwa bei Outdoor-Einsätzen oder Stromausfällen. Das Gerät kann mit den Zendure-Stromspeichern vom Typ AB1000 und AB2000 kombiniert werden und bietet so eine Speicherkapazität von bis zu 7,68 Kilowattstunden.

Das SolarFlow Ace besitzt mehrere Schuko-Steckdosen, einen USB-C- und einen USB-A-Port, kann gleichzeitig von Solaranlagen und aus dem Stromnetz aufgeladen werden und ist mit vorhandenen SolarFlow-Geräten kompatibel. Die Nennleistung des Ace beträgt 1.500 Watt, das Modul wiegt vier Kilo.

Auch das SolarFlow Ace ist ab sofort verfügbar. Das Ace 1500 kostet einzeln 419 Euro zum Marktstart. Das Paket aus einem Ace 1500 und einem AB1000-Speicher wird für 838 Euro angeboten.