Offizielles Photoshop-Plugin für Elgato Stream Deck veröffentlicht

Das Stream Deck von Elgato lässt sich jetzt auch mit nativer Integration für die Bedienung von Photoshop verwenden. Zum Start ist das offizielle Adobe-Plugin für den Desktop-Controller zwar nur für Windows erhältlich, eine Version für den Mac soll aber in Kürze folgen.

Aufgrund seiner flexiblen Nutzungsmöglichkeiten konnte man das Stream Deck auch bislang schon so konfigurieren, dass sich auch Anwendungen wie Photoshop damit steuern lassen. Adobe will Anwendern mit seinem offiziellen Stream-Deck-Plugin für Photoshop nun aber diesen Mehraufwand ersparen. Besitzer des Stream Deck sollen sofort in der Lage sein, das Gerät auch im Rahmen der professionellen Bildbearbeitung zu verwenden. Das neue Adobe-Plugin wird über den im vergangenen Jahr für das Stream Deck eingerichteten App-Store „Elgato Marketplace“ vertrieben.

Die Kombination aus dem Photoshop-Plugin und dem Elgato Stream Deck soll maximale Effektivität bei der Arbeit mit Photoshop ermöglichen. Begleitend zur Maussteuerung mit der einen Hand, ermöglicht das Stream Deck als Ergänzung zur Tastatur den schnellen Zugriff auf Funktionen wie das Ausführen von Aktionen, die Navigation durch Ebenen oder konkrete Werkzeugfunktionen. Das kostenlos von Adobe angebotene Plugin belegt das Stream Deck mit den entsprechenden Aktionen und Symbolen vor, sodass man ohne Konfigurationsaufwand mit der Arbeit beginnen kann.

Stream Deck bei Amazon zum Sonderpreis

Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Einführungsaktion bekommen Käufer eines neuen Stream Decks zwei Monate lang kostenlosen Zugriff auf das Anwendungen wie Photoshop, Illustrator und Premiere Pro enthaltende Creative-Cloud-Abo von Adobe. Allerdings ist dieses Angebot auf neue Abonnenten begrenzt und gilt zudem nur, wenn man ein neues Stream Deck direkt bei Elgato kauft. Dort werden allerdings die offiziellen Verkaufspreise für die verschiedenen Modelle fällig.

Bei Amazon gibt es das Elgato Stream Deck MK.2 beispielsweise gerade zum Sonderpreis von 134,90 Euro und somit 35 Euro billiger, als wenn man es direkt beim Hersteller kauft.