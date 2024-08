Shelly Plus 2PM: Unterputz mit App, Alexa und HomeKit über Umwege

Der regnerische Sommer führte in diesem Jahr dazu, dass es mehr als einmal in die offenen Dachfenster regnete und die Küche damit zumindest teilweise unter Wasser gesetzt wurde. Die Kombination aus drückender Hitze und plötzlichem Niederschlag motivierte uns dann schließlich dazu, Ausschau nach einer Lösung für die bislang gänzlich analog betriebenen Dachluken zu halten. Der Plan: Zukünftig sollten sich die Luken auch von unterwegs steuern lassen und so um die Möglichkeit erweitert werden, sich bei plötzlichem Regen schnell schließen zu lassen.

Wir wussten zwar, dass der Anbieter Shelly hier Unterputz-Lösungen für entsprechende Installationen mit analogen Motoren und herkömmlichen Jalousien-Schaltern offerierte, hatten aber bislang weder Berührung noch persönliche Erfahrungen mit den Produkten des bulgarischen Anbieters, der vor allem bei Eigenheimbesitzern mit Freude am Basteln beliebt ist.

Shelly Plus 2PM

Also einfach rein ins kalte Nass. Nach kurzer Sichtung des Shelly-Sortiments haben wir uns für den Shelly Plus 2PM entschieden. Ein kleines, smartes Unterputz-Relais, das eine Rollladensteuerung anbietet, eine Leistungsmessung, eine Alexa-Integration, Skripting, Zeitpläne und Webhooks.

Ausgerüstet mit einem Phasenprüfer, einer Schachtel WAGO-Klemmen und zusätzlichem Leitungsdraht haben wir uns dann an die Installation gemacht und waren vom simplen Setup ganz angetan. Strom aus, Schalter von der Wand schrauben, Shelly-Modul und Schalter verbinden, alles zusammen dann wieder in die Dose fummeln – fertig.

Der Shelly Plus 2PM hängt jetzt huckepack hinter dem bereits vorhandenen Jalousien-Schalter – insgesamt hat der Einbau etwa fünfzehn Minuten gedauert. Anschließend werden die Shelly-Module (wir haben direkt zwei Stück verbaut) über die Shelly-App in das heimische WLAN integriert. Auch dieser Schritt läuft vollkommen reibungslos ab: Die Shelly-App findet neue Schalter per Bluetooth, hängt diese dann umgehend in das WLAN und in Alexa ein.

Die Shelly-App kalibriert anschließend erst mal die vorhandenen Spindelmotoren, indem diese die Dachfenster mehrfach öffnet und schließt. Sobald die Kalibrierung durchlaufen ist, lassen sich die Dachfenster nicht mehr nur vollständig öffnen und schließen, sondern können auch teilweise geöffnet werden. Dafür nennt man der Shelly-App beziehungsweise Alexa prozentuale Werte.

Per Schalter, App, Amazon und HomeKit

Ab Werk lassen sich die Shelly-Module mit Alexa verbinden, was eine umgehende Sprachsteuerung ermöglicht. Zudem ist die Steuerung über die App des Anbieters möglich. Eine direkte HomeKit-Einbindung ist von Shelly selbst zwar nicht vorgesehen, wer jedoch bereits über eine HomeBridge-Installation verfügt, kann die Shelly-Module auch in Apples Smart-Home-Umgebung sichtbar machen und hier ebenfalls fernbedienen, prozentual steuern oder in Automationen einbinden. Die Steuerung über die physischen Tasten in der Wand funktioniert zudem weiterhin problemlos.

Kurz: Die Shelly-Taster haben den Ruf, sehr fummelig zu sein, dies sollte euch jedoch nicht vom Selbstversuch abschrecken. Die Schaltpläne sind verständlich und gut dokumentiert, die Module klein und zuverlässig. Wir können den Shelly Plus 2PM jetzt auch aus eigener Erfahrung empfehlen.