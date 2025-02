SolarFlow 800: Mikro-Wechselrichter mit Energiespeicherfunktion

Der auf Solarspeicherlösungen spezialisierte Anbieter Zendure baut sein Sortiment an Balkonkraftwerk-Komponenten weiter aus. Mit dem neuen SolarFlow 800 hat der Anbieter nun einen neuen Mikro-Wechselrichter im Portfolio, der sowohl für die Netzeinspeisung als auch für die Energiespeicherung ausgelegt ist.

Der neue SolarFlow 800: Mikro-Wechselrichter mit Akku-Anschluss

Laut Zendure soll das Gerät eine Wechselrichterausgangsleistung von bis zu 800 Watt bieten und überschüssige Energie direkt in einen verbundenen Akku speichern können. Die maximale PV-Eingangsleistung liegt bei 1.200 Watt, sodass ein Teil der erzeugten Energiedirekt für den späteren Gebrauch gesichert werden kann.

Das System soll sich vor allem durch eine schnelle Leistungsanpassung auszeichnen. Innerhalb von zwei Sekunden kann der neue SolarFlow 800 seine Ausgangsleistung von 0 auf 800 Watt hochgeregeln. Ein weiteres Merkmal des kompakten Wechselrichters die bidirektionale AC-Ladung: Ist die Batterieladung niedrig und keine Solarenergie verfügbar, kann das System auch Strom aus dem Netz ziehen, um den angeschlossenen Akku zu laden.

Bidirektionaler Netzanschluss und intelligente Akkuspeisung

Wichtige Eckdaten zum SolarFlow 800:

800W Mikro-Wechselrichter für Energiespeicherung

1.200W Photovoltaik-Eingangsleistung

Bidirektionale AC-Funktion mit Netzladeoption

Schutz gegen Batterie-Tiefentladung

Schnell reagierendes intelligentes Leistungsmanagement

Kompatibel mit gängigen Photovoltaik-Modulen

Plug-and-Play-Installation ohne Fachkenntnisse

Auch für schlechte Lichtverhältnisse

Nach Angaben des Herstellers ist der SolarFlow 800 in der Lage, bereits bei geringer Sonneneinstrahlung Strom zu erzeugen. Dies soll insbesondere an bewölkten Tagen oder in den Wintermonaten von Vorteil sein. Zudem verfügt das Gerät über eine Schutzfunktion gegen Tiefentladung der Batterie. Sobald der Ladezustand einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet, wird automatisch Strom aus dem Netz nachgeladen.



Zendure positioniert den SolarFlow 800 als „einfachstes System für deinen Einstieg“

Für eine einfache Handhabung verfügt das Gerät über eine lokale Kommunikationsschnittstelle, die ohne Internetverbindung arbeitet. Laut Zendure ermögliche diese Funktion eine zuverlässige Steuerung und eine schnelle Reaktionszeit von unter drei Sekunden. Ergänzend kann die zugehörige Zendure-App genutzt werden, um den Energieverbrauch zu überwachen und Haushaltsgeräte wie Wasserpumpen oder Warmwasserbereiter in ein übergeordnetes Energiemanagementsystem einzubinden.

Technische Spezifikationen des SolarFlow 800:

MPPT-Eingangsleistung: 600W pro Eingang (2 Eingänge)

Eingangsspannung: 14-55V

Maximale Batteriekapazität: 7,68 kWh

Leistungsregelung: 0-800W innerhalb von 2 Sekunden

Kommunikation: lokale Verbindung, App-Steuerung

Zendure hebt hervor, dass der SolarFlow 800 über eine besonders hohe Effizienz verfügt. Dank eines verbesserten Wandlungsverfahrens sollen Verluste reduziert und die Energieausbeute optimiert werden.

Die schnelle Anpassung an veränderte Lasten im Haushalt soll zudem für eine bessere Netzstabilität sorgen und kann dazu beitragen, die Eigennutzung des erzeugten Stroms zu maximieren.

Wird aufgebaut wie ein klassisches Balkonkraftwerk

Einfache Installation und breite Kompatibilität

Grundsätzlich lässt sich der SolarFlow 800 ohne größere Installationsaufwände nutzen. Das System folge dem Plug-and-Play-Prinzip klassischer Wechselrichter und benötige keine professionelle Montage. Der Akku-Anschluss unterstützt die von Zendure angebotenen AB-Modelle mit stapelbarem Design und kann um eine Akkukapazität von bis zu 7,68 kWh erweitert werden.

Hinsichtlich der Kompatibilität sei das Gerät mit den gängigen Photovoltaik-Modulen nutzbar. Die MPPT-Eingangsleistung betrage maximal 600 Watt pro Eingang, wobei eine weite Spannungsrange zwischen 14 und 55 Volt berücksichtigt werde. Dadurch kann der Wechselrichter mit einer Vielzahl von PV-Modulen kombiniert werden.

Auf seiner Rückseite ist der SolarFlow 800 so vorbereitet, dass dieser direkt auf die AB-Akkumodule gelegt werden kann und hier wackelfrei.

Wechselrichter mit Energiespeicherfunktion

Zendure sieht den SolarFlow 800 als den ersten 800W-Mikro-Wechselrichter, der speziell für die Energiespeicherung konzipiert wurde direkt nachder Erstinstallation aber noch nicht als solcher genutzt werden muss.

Hier lässt sich zukunfssicher planen. Die Kombination aus bidirektionaler AC-Funktion und intelligenter Entladeschutz-Technologie soll eine maximal wirtschaftliche Nutzung ermöglichen. Die einfache Installation und die hohe Kompatibilität sollen zudem die Einstiegshürden für Nutzer senken.

Zendure bietet den SolarFlow 800 ab sofort in Deutschland über Amazon.de an. Im Shop des Hersteller ist der SolarFlow 800 zudem mit dem AB2000S im Paket und passenden Panelen im Paket erhältlich:

Der SolarFlow 800: Sitzt auf Wunsch direkt auf dem Akku

Die technischen Spezifikationen des SolarFlow 800