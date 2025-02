KI-Gadget „Ai Pin“ wird schon nach gut einem Jahr Elektroschrott

Das von ehemaligen Apple-Mitarbeitern mitentwickelte KI-Gadget Ai Pin hat gerade einmal etwas länger als ein Jahr überlebt. Das hinter dem Produkt stehende Unternehmen Humane wurde von HP übernommen, und der „intelligente Clip zum Anstecken“ verliert noch in diesem Monat mehr oder weniger alle Funktionen, für die man das Gerät als Nutzer gekauft hat.

Im Zuge der Übernahme durch HP wurde angekündigt, dass die Server, die der „Ai Pin“ für seine Grundfunktionalität benötigt, am 28. Februar abgeschaltet werden. In der Folge lassen sich dann auch sämtliche Dienste des Geräts, die eine Online-Verbindung benötigen, nicht mehr verwenden. Dazu zählen grundlegende Funktionen für die sprachliche Interaktion mit dem „Ai Pin“ und die von künstlicher Intelligenz generierten Antworten auf Nutzereingaben

Käufer, die angesichts des hohen Preises von 700 US-Dollar für das Gerät im Zusammenhang mit der Übernahme auf eine kulante Abfindungsregelung hoffen, werden enttäuscht. Den Kaufpreis bekommt nur erstattet, wer den „Ai Pin“ innerhalb der vergangenen drei Monate erworben hat. Sämtliche anderen Besitzer können das Gerät nun entweder in eine Vitrine stellen oder direkt zum Elektroschrott bringen. Besonders bitter dürfte für die Betroffenen die Tatsache sein, dass man für die Benutzung des „Ai Pin“ nicht nur den Kaufpreis von 700 Dollar aufbringen musste, sondern zusätzlich noch 24 Dollar pro Monat an Abo-Gebühren fällig wurden

KI-Gadgets der ersten Generation durchgefallen

Der „Ai Pin“ war eines der ersten beiden Hardware-Produkte, die gezielt und als dafür konstruierte Einzelgeräte auf den KI-Zug aufspringen wollten. In beiden Fällen sind die Erfahrungsberichte der ersten Benutzer allerdings sehr bescheiden ausgefallen. So hatte der „Ai Pin“ beispielsweise mit technischen Problemen wie Überhitzung zu kämpfen und ließ sich im Außenbereich nur sehr schwer ablesen. Beim „Rabbit R1“, dem zweiten Produkt in dieser Kategorie, wurden die extrem schwache Akkulaufzeit und die sehr eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten kritisiert.