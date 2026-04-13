Mit der Solix Solarbank Max AC hat Anker einen neuen Stromspeicher vorgestellt, der sich insbesondere an Haushalte richtet, die ihre bestehende Photovoltaikanlage nachrüsten wollen. Der Zusatzakku kommt mit 7 kWh Speicherkapazität. Diese lässt sich mithilfe von Zusatzmodulen auf bis zu 42 kWh erweitern.

Anker bewirbt den neuen Akku als 7-kWh-All-in-One-Plug-in-Heimspeicher zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die gesetzlichen Vorgaben auch hier nicht außer Acht gelassen werden können. Wenn man den Akku selbst installiert, kann man zwar von dem leistungsfähigen Wechselrichter mit maximal 3.500 Watt Eingangsleistung Gebrauch machen. Über die Haussteckdose dürfen jedoch, wie bei einem Balkonkraftwerk, maximal 800 Watt ins Netz fließen.

Ohne Elektriker nur 800 Watt ins Netz

Das System ist in der Lage, bis zu 3.680 Watt abzugeben. Um davon zu profitieren, muss jedoch mindestens eine Zusatzbatterie angeschlossen sein und ein Elektriker unterstützen. Laut Anker muss hierfür eine Wieland-Steckdose mit einem ausgewählten Stromkreis im Haus verbunden werden. Detaillierte Infos zu den verschiedenen Anschlussvarianten folgen noch. Anker wird die Solix Solarbank Max AC nicht vor Juni in den Handel bringen.

Neben der Möglichkeit, den gespeicherten Strom ans Hausnetz abzugeben, ist die Solarbank Max AC mit einer Notstromfunktion ausgestattet. An eine integrierte Steckdose angeschlossene Geräte können bei einem Stromausfall mit einer Umschaltzeit von weniger als 10 ms weiter versorgt werden.

Für Garage, Keller oder draußen

Lasst euch nicht davon täuschen, dass der neue Anker-Speicher im klassischen Solarbank-Design gehalten ist. Die 7 kWh Kapazität benötigen entsprechend Platz und der neue Akku ist ungefähr anderthalbmal so groß wie die seit einem Jahr erhältliche, für Balkonkraftwerke konzipierte Solix Solarbank 3 Pro von Anker.

Die neue Solix Solarbank Max AC wird man sich kaum ins Wohnzimmer stellen. Der Aufstellort dürfte sich stattdessen an den technischen Gegebenheiten vor Ort orientieren. Hilfreich ist dabei, dass das Gerät wetterfest ist und Temperaturen bis -20 Grad verträgt.

Attraktiver Einführungspreis

Preislich präsentiert sich die Solix Solarbank Max AC mit 2.299 Euro auf jeden Fall interessant. Zusatzakkus mit ebenfalls 7 kWh bietet Anker für 1.899 Euro an. Im Rahmen einer Sonderaktion für Vorbesteller soll das Set aus Solarbank und Zusatzakku mit 14 kWh Speicher für 3.498 Euro erhältlich sein.