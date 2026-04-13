Baseus Picogo: Kompaktes 100-Watt-Ladegerät mit Display

Baseus hat mit dem Modell Picogo 100W USB-C seit vergangenem Herbst ein ausgesprochen kompaktes Steckernetzteil im Programm, das bis zu 100 Watt Ladeleistung liefern kann. Über Amazon lässt sich der Ladestecker jetzt für begrenzte Zeit zum Preis von 39,99 Euro bestellen. Im Lieferumfang ist dabei zudem ein Ladekabel enthalten. Bei seiner Vorstellung war das Ladegerät von Baseus noch 15 Euro teurer.

Mittlerweile haben einige Hersteller Steckernetzteile im Programm, bei denen man den Stecker selbst einklappen kann, sodass sich diese besser im Gepäck oder der Notebooktasche verstauen lassen. Auch das Picogo-Netzteil von Baseus verfügt über einen klappbaren Stecker. Das ohnehin schon sehr kompakt konstruierte Ladegerät wird dadurch noch ein ganzes Stück handlicher.

Anschlussleistung abhängig von Nutzung

Die 100 Watt Gesamtleistung können über zwei Anschlüsse für USB-C und einen USB-A-Port abgegeben werden. Wenn nur ein einzelnes Gerät verbunden ist, stehen über USB-C bis zu 100 Watt und über USB-A bis zu 33 Watt Ladeleistung zur Verfügung. Wenn mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden, wird diese Gesamtleistung aufgeteilt: Bei zwei belegten Anschlüssen liefert das Netzteil maximal 67 und 33 Watt. Wenn drei Verbraucher angeschlossen sind, können maximal 67 Watt über USB-C sowie jeweils 12 Watt über die restlichen beiden Buchsen bezogen werden.

Ein integriertes Display informiert dabei über die Belegung und die aktuelle Leistung. Ergänzend wird darauf die Dauer des aktuellen Ladevorgangs sowie die bisher gelieferte Spitzenleistung angezeigt. Für bessere Lesbarkeit kann die Ausrichtung des Bildschirms abhängig von der Position des Ladegeräts gedreht werden.

Anker-Alternativen liefern bis 160 Watt

Der klappbare Stecker ist keine Erfindung von Baseus. Anker bietet schon seit geraumer Zeit mehrere entsprechend ausgestattete Ladegeräte an. Das kleinste Modell Anker Nano 70W ist mit 29,98 Euro sogar noch günstiger zu haben, aber eben schwächer und ohne Bildschirm. Die gleiche Leistung gibt es mit dem sehr kompakten Modell Anker Prime 100W für 49,99 Euro, ebenfalls ohne Display. Darüber hinaus bietet Anker für 69,98 Euro ein Modell mit 140 Watt und für 103,98 Euro ein Modell mit 160 Watt Gesamtleistung an.