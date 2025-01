SnapInvoicer für Mac: Neue Rechnungs-App für Selbstständige

Die neu für den Mac erhältliche App SnapInvoicer will Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler beim Erstellen von Rechnungen und der Verwaltung von Angeboten unterstützen. Über das Erstellen von Angeboten und automatisch nummerierten Rechnungen hinaus verfügt die Software zudem über eine integrierte Kunden- und Produktverwaltung.

Beim Start der App wird eine zentrale Übersicht aller offenen und bezahlten Rechnungen angezeigt. Wenn mit Fremdwährungen gearbeitet wird, liegen hier tagesaktuelle Wechselkurse der Europäischen Zentralbank zugrunde.

Eine Projektverwaltung erlaubt es, spezifische Angebote und Rechnungen für einzelne Projekte zu erstellen. Wiederkehrende Inhalte wie Titel, Beschreibungen und Preise können dabei für die zukünftige Nutzung gespeichert werden. SnapInvoicer bietet ebenso die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen in Kategorien zu organisieren und mit festen Preisen zu versehen.

Bei der Rechnungserstellung werden Dokumente automatisch nach Jahr und Reihenfolge nummeriert. Ältere Rechnungen bleiben unveränderlich, während die neueste vor Abschluss noch bearbeitet werden kann. Nutzer können die Rechnungen im PDF-Format speichern oder direkt aus der App heraus teilen.

iPad-Version und weitere Features angekündigt

SnapInvoicer ist zum Festpreis von 12,99 Euro im Mac App Store erhältlich. Apples CloudKit ist bereits integriert, um eine Synchronisierung mit der angekündigten iPad-Version zu ermöglichen. Leider bietet der Entwickler bislang keine Möglichkeit an, die Anwendung kostenlos zu testen.

Feedback von Nutzern ist ausdrücklich erwünscht. Einer der ersten Verbesserungsvorschläge aus Deutschland betrifft die Möglichkeit, elektronische Rechnungen nach dem ZUGFeRD-Standard zu erstellen, was im Januar per Update nachgereicht werden soll. Auch die derzeit noch sehr begrenzten Möglichkeiten, eigene PDF-Templates zu erstellen, will der Entwickler zeitnah erweitern.