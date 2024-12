Apple: Warum wir keine eigene Suchmaschine machen

Apple arbeitet nicht an einer eigenen Suchmaschine. Der für Apples Dienstleistungssparte verantwortliche Manager Eddy Cue hat die Gründe hierfür nun vor Gericht dargelegt. Hintergrund sind die gegen Google laufenden Monopoluntersuchungen, in deren Rahmen der sogenannten „Suchmaschinen-Deal“ zwischen Apple und Google bereits im August als illegal eingestuft wurde.

Eddy Cue (Bild: Apple)

Apple stellt sich in dieser Sache an die Seite von Google, was allerdings in erster Linie aus rein finanziellem Interesse heraus der Fall sein dürfte. Google bezahlt jedes Jahr hohe Summen dafür, dass Apple die Google-Suche in Safari als Standard setzt. Wie ebenfalls im Laufe des Verfahrens bekannt wurde, hat Apple allein im Jahr 2022 hierfür rund 20 Milliarden Dollar kassiert. Diese Einnahmequelle würde für Apple wegfallen, wenn das Gericht bei seiner Meinung bleibt, egal ob Apple-Nutzer die Google-Suche verwenden oder nicht.

Apple hat also ein nachvollziehbares Interesse daran, die Dinge so zu lassen wie sie sind. In einem dem zuständigen Gericht überstellten Schreiben (hier als PDF) legt der Apple-Manager nun den Standpunkt dar, dass nur Apple entscheiden könne, welche zukünftigen Kooperationen seinen Nutzern am besten dienen. Die geplanten Einschränkungen würden jedoch Apples Möglichkeiten diesbezüglich behindern.

„Keine Kernkompetenz von Apple“

Wenn das Gericht Google untersage, Einnahmen für die Verbreitung seiner Suchmaschine durch Apple zu teilen, würde Google entweder kostenlos wertvollen Zugang zu Apples Nutzern erhalten oder Apple könnte Google als Suchoption in Safari entfernen. Da die Nutzer jedoch Google bevorzugen, würde dies sowohl Apple als auch seinen Kunden schaden. Apple würde aus den folgenden Gründen bislang jedoch nicht planen, eine eigene Suchmaschine zu entwickeln:

Apple konzentriere sich auf andere Wachstumsbereiche. Die Entwicklung einer Suchmaschine würde erhebliche Kapitalinvestitionen und die Umverteilung von Mitarbeitern erfordern.

Der Suchmarkt entwickle sich durch aktuelle Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz rasant weiter. Dies mache es wirtschaftlich riskant, die enormen Ressourcen für die Entwicklung einer Suchmaschine aufzuwenden.

Eine wettbewerbsfähige Suchmaschine erfordere den Aufbau einer Plattform für zielgerichtete Werbung, was nicht zum Kerngeschäft von Apple gehöre. Wenngleich Apple über Nischenwerbung, etwa auf der App-Store-Plattform, verfüge, unterscheide sich Suchmaschinenwerbung hiervon grundlegend und liege außerhalb von Apples Kernkompetenzen.

Auf das am 24. Dezember veröffentlichte Schreiben hat die Nachrichtenagentur Reuters hingewiesen. Das Gerichtsverfahren gegen Google dürfte uns im kommenden Jahr noch spannende Momente bescheren.