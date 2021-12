DuckDuckGo: Neuer Desktop-Browser im Anmarsch

Auf den baldigen Start ihrer Desktop-App haben die DuckDuckGo-Verantwortlichen im Rahmen ihres Jahresrückblicks aufmerksam gemacht. Hier setzt man sich auch noch mal mit dem seit Sommer angebotenen Tracking-Schutz für E-Mails auseinander (ein Weiterleitungs-Dienst von DuckDuckGo kann Tracking-Pixel auf Wunsch entfernen), geht auf die Neugestaltung der Websuche ein und erinnert an die Schaltfläche „Feuer“, die in der Mobil-App alle privaten Daten und offenen Tabs auf Knopfdruck entfernt und auch in die Desktop-Version des Browsers einziehen soll.

