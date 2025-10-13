Apple plant umfangreiche Mac-Neuvorstellungen für 2026

Wie berichtet steht Apple vor einer ganzen Reihe neuer Hardware-Veröffentlichungen: Bereits in den kommenden Tagen dürfte ein erster Macs mit dem neuen M5-Chip erscheinen. Dabei handelt es sich dem Vernehmen nach um das MacBook Pro M5.

Interne Kennungen und Hinweise in der Vorabversion von macOS 26.0.2 deuten auf ein Modell mit der Bezeichnung J704 hin. Zudem sind die Lagerbestände des derzeit erhältlichen M4-Modells in vielen Apple Stores eingeschränkt, was die bevorstehende Modellpflege zusätzlich plausibel erscheinen lässt. Auch neue Varianten des iPad Pro und der Vision Pro werden erwartet.

iPad Pro & Co.: Diese Woche dürfen wir neue Apple-Produkte erwarten

Doch damit nicht genug, auch das kommende Jahr beginnt mit mehreren Neuerscheinungen.

Air-Modelle und Pro-Varianten ab Frühjahr 2026

Anfang 2026 soll das MacBook Air mit M5-Chip folgen. Die neue Gerätegeneration wird bei Apple unter den internen Bezeichnungen J813 und J815 geführt und wird erneut in 13- und 15-Zoll-Ausführungen erwartet. Diese Modelle dürften mit macOS 26.2 ausgeliefert werden, das zu Jahresbeginn erscheinen könnte.

Im weiteren Verlauf des Frühjahrs sollen auch die leistungsstärkeren MacBook Pro Modelle mit M5 Pro und M5 Max folgen. Diese werden voraussichtlich unter den Kennungen J714 und J716 geführt und mit macOS 26.3 ausgeliefert. Die Geräte werden weiterhin in zwei Displaygrößen mit 14 und 16 Zoll verfügbar sein und dürften an die Produktstrategie der Vorjahre anknüpfen. Ein Release dieser High-End-Geräte dürfte im ersten Quartal 2026 folgen.

Mac mini, Mac Studio und iMac im Sommer

Für den Sommer 2026 kündigen sich laut Informationen aus der Entwicklungsumgebung von macOS 26.4 auch neue Desktop-Macs an. Dabei handelt es sich um einen aktualisierten Mac mini mit den Bezeichnungen J873s und J873g sowie um den Mac Studio unter den Kennungen J775c und J775d.

Zusätzlich ist ein weiteres Gerät unter dem Code J833ct vermerkt, das mit Blick auf bisherige Modellnummern auf einen neuen iMac hindeuten könnte. Die Einführung dieser Geräte dürfte nach der Veröffentlichung der MacBook-Pro-Modelle mit M5 Pro und M5 Max erfolgen. Als Softwarebasis wird macOS 26.4 erwartet, das im Sommer 2026 zur Verfügung stehen dürfte.