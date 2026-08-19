X-Sense: Rauch- und Wassermelder künftig mit Matter-Support

Die Rauch- und Wassermelder von X-Sense haben wir hier bereits mehrfach vorgestellt. Die Geräte bieten eine App-Anbindung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Kritikpunkt war bislang die fehlende Unterstützung von Smarthome-Systemen wie Apple Home. Bislang kann man die Geräte lediglich mit Home Assistant verwenden. Das dürfte sich jedoch in Kürze ändern. Eine neue Version der Netzwerk-Basisstation von X-Sense ist für den Matter-Standard zertifiziert.

Matter-Unterstützung offiziell zertifiziert

Auch wenn sich X-Sense bislang nicht offiziell dazu geäußert hat, darf die Matter-Unterstützung als bestätigt gelten. Bei der Zertifizierungsbehörde Connectivity Standards Alliance (CSA) findet sich das neue Produkt bereits gelistet.

Die neue Version der Basisstation von X-Sense trägt die Produktbezeichnung SBS0A und unterstützt den im Rahmen der Zertifizierung veröffentlichten Unterlagen zufolge Bluetooth und WLAN. Die Station selbst wird per WLAN mit dem Heimnetz verbunden. Kompatible Geräte werden über ein separates Funknetz mit 868 beziehungsweise 915 MHz eingebunden. Als Matter-Bridge macht die Basisstation die eingebundenen Geräte anschließend über WLAN für Smarthome-Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings und Home Assistant verfügbar..

Marktstart wohl im September

X-Sense nennt bislang keine Details zur Markteinführung. Eine offizielle Ankündigung im Rahmen der Elektronikesse IFA im kommenden Monat erscheint jedoch wahrscheinlich.

Die Geräte von X-Sense konnten uns bereits ohne die Integration in Smarthome-Umgebungen wie Apple Home und Amazon Alexa überzeugen. Sowohl die Rauch- als auch die Wassermelder haben sich im Langzeittest als zuverlässig erwiesen. Über die zugehörige Basisstation lassen sich die Geräte mit dem Internet verbinden und können Warnmeldungen damit auch unterwegs übermitteln.

Beide Produktkategorien sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und regelmäßig bei Amazon im Angebot. Beim Kauf muss man allerdings beachten, dass X-Sense teilweise auch Varianten ohne Vernetzungsfunktion anbietet.