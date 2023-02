Skype: Native Mac-App für Apple-Prozessoren ist da

Im Jahr 2020 hatte Microsoft die Skype-Anwendung zu einer Electron-App umgebaut, die unter der Haube auf Web-Technologien setzte und so als nahezu identische App unter Windows, Linux und macOS genutzt werden konnte. Auf den unterschiedlichen Plattformen unterschied sich die Telefonie-Anwendung lediglich durch ihren Rahmen, der an das jeweilige Betriebssystem angepasst wurde.

Der Softwarekonzern Microsoft hat eine neue Vorabversion der 2011 übernommenen Telefonie-Applikation Skype vorgelegt und bietet diese im Rahmen seines so genannten Insider-Programms zum Download für Testwillige Mac-Nutzer an, die sich nach einer hochoptimierten Ausgabe des VoIP-Tools sehnen.

