RTL+: Jetzt mit neuem „Season Pass“ zum halben Preis

Die aktuelle Season-Pass-Aktion bietet RTL+ von heute an bis einschließlich 28. Februar an und verlangt eine Vorabzahlung des Gesamtbetrages von 9,98 Euro. Wird das Streaming-Abo nicht gekündigt wandelt sich dieses im Anschluss an die vier Monate in ein reguläres Premium-Paket um, für das 4,99 Euro pro Monat fällig werden. Dieses lässt sich dann jederzeit mit Monatsfrist kündigen.

Während Free einen werbefinanzierten SD-Zugriff auf Mediatheken-Inhalte nach der Ausstrahlung anbietet, sind in Premium auch die RTL+ Originals sowie weitere Filme, Serien und Shows in HD enthalten. Im Max-Tarif ist zusätzlich das Deezer Musik-Streaming-Angebot inklusive.

