Sky Ticket: App-Update stellt Funktion unter tvOS 14.2 wieder her

Die Probleme mit der Sky-Ticket-App auf Apple TV sind dem Streaming-Anbieter zufolge gelöst. Eine neue Version der App soll die Funktion von Sky Ticket unter tvOS 14.2 wiederherstellen.

Wie Sky mitteilt, sollte das Update automatisch auf allen Geräten installiert werden. Wer keine Änderung wahrnimmt oder diesen Vorgang beschleunigen will, dann die Sky-Ticket-App auf Apple TV löschen und anschließend neu installieren, damit landet automatisch die aktuelle Version der App auf Apple TV.

Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, löscht ihr in diesem Zusammenhang euer Apple TV auch aus der Sky-Geräteliste, sodass sie anschließend wieder neu registriert werden kann. Ersten Nutzerberichten zufolge hat diese Prozedur in Zusammenhang mit der am Wochenende neu veröffentlichten Apple-TV-Version der App unter tvOS 14.2 zum Erfolg geführt.