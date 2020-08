Sky Q mit neuen Features: Disney+ kommt erst Mitte 2021

Fast jede Pressemitteilung die der Pay-TV-Sender Sky in den vergangenen Monaten ausgegeben hat klingt als stünden die Angebote des Unternehmens kurz vor einem gewaltigen Relaunch. Die heute ausgegebenen Informationen machen da keine Ausnahme. „Sky Q“, so der Anbieter, „stehe vor der größtem Erweiterung seit dem Start“.

Besser machen sollen das neue Sky Q UHD HDR, neue Apps und neuen smarten Features.

Die neue „Was habe ich verpasst“-Funktion

UHD und Bundesliga teilweise in HDR

Sky Q Kunden mit Fußball-Bundesliga-Paket und UHD-Option sehen ab September insgesamt 68 Bundesligaspiele der Saison 2020/21 live und in UHD – doppelt so viele wie bisher. Dies umfasst alle Topspiele am Samstagabend sowie je ein weiteres Spiel pro Spieltag. Zusätzlich zeigt Sky erstmals die 34 Montagsspiele der 2. Bundesliga in brillantem UHD. Alle 68 UHD- Spiele der Bundesliga werden erstmals auch in HDR (High Dynamic Range) zu sehen sein. Voraussetzungen für den Empfang sind allerdings ein UHD- HDR-tauglicher Fernseher, Sky Q und die hinzugebuchte HD/UHD-Option.

Sky Q-Sprachsteuerung

Die neue Sprachsteuerung von Sky Q soll besser geworden sein. Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit, nicht nur nach Sendern, Apps, Serien, Filmen und Schauspielern, sondern auch nach Themen und Genres zu fragen. Wer die Sprachtaste auf der Sky Q-Fernbedienung drückt und, „Musik“, Action“, „Nachrichten“ oder „Krimi“ sagt, bekommt relevante Programmvorschläge auf dem Bildschirm präsentiert.

Die neuen Preise seit dem 1. Juli

Mehr Apps, Disney+ erst ab April 2021

In den kommenden Monaten ergänzen zudem weitere Apps das Portfolio von Sky Q. Den Anfang macht das Casual-Gaming-Portal Play.Works, das nach Angaben des Anbieters in Kürze verfügbar sein wird und es Kunden ermöglicht, per Sky Q Fernbedienung Spiele wie „Tetris“, „Crossy Road“ und „Doodle Jump“ zu spielen. Die Integration von Disney+ wird hingegen erst ab April 2021 starten.

…und die Inhalte?

Sky schreibt: „Sky Deutschland hat im Juli eine neue, große Programmoffensive angekündigt, die das Fernsehen in Deutschland verändern und Sky in eine neue Ära führen wird.“

Kurz tief durchatmen, dann zählen wir gerne auf, was konkret Sky damit eigentlich meint: Die Verlängerung der Bundesliga-Rechte, die Formel 1-Übertragungen im kommenden Jahr, vier „Sky Sendermarken“ innerhalb der kommenden 18 Monate, die Verlängerung laufender Filmstudio-Verträge und Verdoppelung der Anzahl der deutschen Sky Originals in den kommenden drei Jahren. Eine neue Ära.