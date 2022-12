Sky Q auf Apple TV: Die App macht mal wieder Probleme

Das Problem wird in den Support-Foren von Sky bereits seit einiger Zeit diskutiert. Dort bestätigen mittlerweile auch erste Nutzer, dass sich auch mit der bereits als Beta-Version verfügbaren kommenden Apple-TV-Software tvOS 16.2 keine Verbesserung mit Blick auf diese Problematik einstellt. Dafür sei die App für Sky Q allerdings in vollem Umfang funktionsfähig, wenn man ein Downgrade seiner Set-Top-Box auf eine ältere Version des Betriebssystems, beispielsweise tvOS 15.4 mache.

Die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr vor Augen muss man auch diesmal damit rechnen, dass nicht Apple, sondern Sky für eine Fehlerbehebung sorgen muss. Ihr letztes Update hat die derzeit in Version 1.2.2 vorliegende App Sky Q für Apple TV vor fast exakt einem Jahr am 9. Dezember 2021 erfahren.

Es ist ja nun nicht so, dass die aktuelle Version von Apple TV 4K erst vor wenigen Tagen auf den Markt gekommen wäre, Apple hat die überarbeitete Set-Top-Box bereits im Oktober vorgestellt. Aber auch im vergangenen Jahr hat es am Ende fast zwei Monate gedauert, bis damals Sky das Problem durch ein Update seiner App für Apple TV behoben hat.

Abonnenten von Sky Q sollten mit dem Kauf eines neuen Apple TV 4K besser warten. Genau wie im vergangenen Jahr lässt sich die Apple-TV-App des Video-Anbieters auch diesmal wieder nicht mit den neuen Apple-Geräten nutzen. Öffnet man die App auf einem Apple TV 4K mit tvOS 16.1, so ist außer einer Ladeanimation nichts zu sehen, sobald man die Inhalte wiedergeben will.

