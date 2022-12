Bosch bringt Smart Home Controller II auf den Markt

Bosch hat jetzt auch den Verkaufsstart für seinen Smart Home Controller II angekündigt. Als Nachfolger für das schon seit einigen Jahren erhältliche Bosch-Gateway der ersten Generation kommt der Smart Home Controller II unter anderem auch für den neuen Standard Matter vorbereitet.

Bosch hat ja bereits angekündigt, dass die hauseigene Palette an Smarthome-Geräten vom kommenden Jahr an schrittweise mit Unterstützung für Matter ausgestattet werden soll. Wie es aktuell scheint, legt der Hersteller mit dem neuen Smart Home Controller II die Basis und zugleich auch technische Voraussetzung hierfür. Damit verbunden ist zu beachten, dass sich der neuen Bosch-Controller auch nicht mit allen bereits vorhandenen Produkten von Bosch aus diesem Bereich verwenden lässt, sondern nur mit Bosch-Smart-Home-Geräten der Generation II sowie Außensirene, Bewegungsmelder, Twinguard, Twist, Wassermelder und Zwischenstecker kompakt kompatibel ist.

Bosch Controller-Generationen mit unterschiedlicher Kompatibilität

Bestandskunden will Bosch mit dem Versprechen beruhigen, dass Systeme, die auf den Bosch-Controller der ersten Generation und die damit kompatiblen Geräte setzen, weiterhin auf die zuverlässige Funktionalität Ihres Systems und regelmäßige Softwareupdates vertrauen können. Zudem stellt der Hersteller in Aussicht, dass er bald einen Weg anbieten werde, der die Benutzung aller bisherigen Endgeräte in Verbindung mit der neuen Generation des Controllers ermöglichen wird. Wie das genau aussieht, lässt Bosch bislang allerdings völlig offen. Man soll jedoch auch künftig alle bisherigen individuellen Automationen und Szenarien sowie Funktionen und Geräte nutzen können

Der neue Smart Home Controller II von Bosch wird wie sein Vorgänger per Ethernetkabel mit dem Hausnetz verbunden und soll auch künftig wieder die Anbindung der Bosch-Geräte an Apple Home gewährleisten. Die benötigte HomeKit-Zertifizierung ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht erfolgt und wird laut Bosch per Softwareupdate nachgeliefert.

Den offiziellen Verkaufspreis für den Smart Home Controller II gibt der Hersteller mit 99,95 Euro an.