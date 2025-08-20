Sky streamt weitere Bundesliga-Spiele in UHD

Sky Sport hat den Umfang seiner Übertragungen in UHD/HDR und Dolby Atmos erweitert. Pünktlich zum Saisonstart an diesem Freitag hat der Videodienst angekündigt, dass fortan auch das Freitagabendspiel der Bundesliga in bestmöglicher Bild- und Tonqualität zu sehen ist.

Während die Fußballübertragungen von Sky ansonsten in HD-Qualität erfolgen, lassen sich jetzt mehr als 130 Begegnungen pro Saison auch in UHD/HDR streamen. Neben der von Sky zum besten Spiel am Samstagnachmittag erkorenen Begegnung zählt dazu auch das jeweilige Topspiel der ersten und zweiten Bundesliga am Samstag sowie neu auch das Freitagabendspiel.

Sky bietet diesen Service jedoch keineswegs kostenlos an. Der Zugriff auf die Übertragungen in UHD/HDR setzt voraus, dass man die zusätzlich zu den Abonnements von Sky Stream oder Sky Q verfügbare UHD-Paket von Sky für in der Regel 10 Euro pro Monat als Erweiterung gebucht hat.

Sky und DAZN teilen sich die Bundesliga

In dieser Saison verteilen sich die Übertragungsrechte für die Spiele der Fußball Bundesliga auf Sky und DAZN. Während Sky die Rechte an den Einzelspielen am Freitag und Samstag hält, gibt es bei DAZN exklusiv die Samstags-Konferenz sowie die Einzelspiele am Sonntag zu sehen. Beide Anbieter dürften zudem 90 Minuten nach Spielende mit der Zweitverwertung der Partien beginnen. Die zweite Bundesliga läuft in der kommenden Saison in vollem Umfang ausschließlich bei Sky.

Sky bietet sein Bundesliga-Paket zu Monatspreisen ab 24,99 Euro an. Dieser Preis bezieht sich allerdings ausschließlich auf die erste und zweite Fußballbundesliga. Wer darüber hinaus die Spiele des DFB-Pokals, die britische Premier League oder Formel 1 sehen will, kann für monatlich 5 zusätzliche Euro das allgemeine Sport-Paket des Senders dazubuchen.

Für den Zugriff auf DAZN müssen Nutzer mindestens 34,99 Euro im Monat bezahlen. Über die Spiele der Bundesliga hinaus sind hier dann die Champions League, die ersten Fußballligen aus Italien, Frankreich und Spanien inklusive.