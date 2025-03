Siri-Rückzieher: Tim Cook sieht seinen Führungsstil heftig kritisiert

Der Entwickler und Blogger John Gruber zählt zur alten Garde der amerikanischen Apple-Nutzer und nimmt auch aus der Sicht Apples eine besondere Stellung ein. Wohl als Resultat seiner guten Kontakte in die Führungsetage des Unternehmens zählen seit einigen Jahren ranghohe Apple-Manager wie Greg Joswiak oder Craig Federighi zu den Gästen seines alljährlich im Rahmen von Apples Entwicklerkonferenz WWDC aufgezeichneten Video-Podcasts.

Vor diesem Hintergrund darf man annehmen, dass die jetzt von Gruber geäußerte massive Kritik an der Führungspolitik Apples in den obersten Etagen des Unternehmens bis hin zum Firmenchef Tim Cook Gehör findet.

In einem aktuellen Blog-Beitrag mit dem Titel „Something Is Rotten in the State of Cupertino“ spricht Gruber aus, was schon länger auch in unseren Köpfen herumspukt: Gruber wirft Apple vor, bei der Vorstellung von „Apple Intelligence“ den Eindruck vermittelt zu haben, die angekündigten Funktionen seien zumindest in Teilen bereits funktional, obwohl es sich hier nicht um eine Produktpräsentation, sondern vielmehr um ein Konzeptvideo – also mehr oder weniger eine Idee, wie das mal funktionieren solle – gehandelt habe.

What Apple showed regarding the upcoming “personalized Siri” at WWDC was not a demo. It was a concept video. Concept videos are bullshit, and a sign of a company in disarray, if not crisis.

Gruber vergleicht die Ankündigung der erweiterten Siri-Funktionen mit dem 1987 von Apple gezeigten Konzept „Knowledge Navigator“. Das damals heftig in der Krise steckende Unternehmen machte ebenfalls vage Versprechungen mit ungewisser Zukunft, bevor Steve Jobs zurückkehrte, um die Firma wieder zum Erfolg zu führen. Gruber zieht hier eine Parallele zwischen dem Führungsstil des damals gescheiterten Apple-Chefs John Sculley und Tim Cook, der das Unternehmen ohne Frage wirtschaftlich enorm vorangetrieben hat, dem aber immer wieder fehlendes Technikverständnis und Innovationsgeist vorgeworfen wird.

Die Probleme mit „Apple Intelligence“ erwecken zumindest den Eindruck, dass Apple keine klare Strategie für die Zukunft besitzt. Man muss davon ausgehen, dass das Thema KI von Apple lange Zeit vernachlässigt wurde und das Unternehmen mit den Ankündigungen im vergangenen Jahr vor allem versucht hat, den Anschluss an diesen mittlerweile enorm relevanten Themenbereich nicht vollständig zu verlieren.

Andere Ereignisse hatten in den vergangenen Jahren zwar weniger gravierende Auswirkungen, haben aber ebenfalls den Eindruck erweckt, dass Apple kein klares Ziel vor Augen hat.. Beispiele sind das gescheiterte AirPower-Projekt, der Versuch, mit dem HomePod „das Musikerlebnis zuhause zu revolutionieren“ und ein Stück weit auch die Apple Watch, die anfangs als Mode-Accessoire vermarktet wurde, mit dem man seinen Herzschlag verschicken kann, und sich erst Jahre später zu einem brauchbaren Alltagshelfer und Fitnessgerät entwickelt hat.

In seinem Schlusswort fordert Gruber Apple auf, schnellstmöglich das Ruder herumzureißen, um den Ruf des Unternehmens nicht zu gefährden.

Tim Cook should have already held a meeting like that to address and rectify this Siri and Apple Intelligence debacle. If such a meeting hasn’t yet occurred or doesn’t happen soon, then, I fear, that’s all she wrote. The ride is over. When mediocrity, excuses, and bullshit take root, they take over. A culture of excellence, accountability, and integrity cannot abide the acceptance of any of those things, and will quickly collapse upon itself with the acceptance of all three.