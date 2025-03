DeskMat soll bei Bedarf für einen ordentlichen Mac-Schreibtisch sorgen

Eternal Storms Software und der dahinter stehende Entwickler Matthias Gansrigler sind Mac-Nutzern vor allem durch den Drag-and-Drop-Manager Yoink bekannt. Mit DeskMat hat Gansrigler nun eine neue Mac-Anwendung im Programm, die während Präsentationen oder ähnlichen Situationen für eine aufgeräumte Desktop-Ansicht sorgen soll.

Der Entwickler beschreibt die Funktion seiner neuen App mit der Möglichkeit, in der Schreibtischansicht des Mac mal eben alles unter den Teppich zu kehren. Das bringt es im Wesentlichen auf den Punkt, nur bleibt hinterher kein zusammengewürfelter Haufen aus Apps, Ordnern und Dateisymbolen, sondern die vorherige Ansicht kann vollständig wiederhergestellt werden.

Wenn es nur um das Ausblenden der Elemente auf dem Mac-Desktop geht, finden sich auch diverse kleinere und zum Teil auch kostenlose Tools. DeskMat bietet hier allerdings einen deutlich erweiterten Funktionsumfang. Beispielsweise kann man bei mehreren Bildschirmen auch nur einzelne Schreibtische verdecken. DeskMat erlaubt es zudem, anstelle des bestehenden Hintergrundbilds eine einfarbige Fläche, ein eigenes Bild oder einen weichgezeichneten Hintergrund in verschiedenen Stilen zu nutzen.

Aktivierung für bestimmte Apps möglich

Besonders praktisch dürften zudem die sogenannten Auto-Trigger der Anwendung sein. Mit deren Hilfe kann man DeskMat nämlich so konfigurieren, dass der Schreibtisch automatisch verdeckt wird, wenn man eine bestimmte Anwendung startet. Ganz egal, ob man diese Funktion mit einer regelmäßig genutzten Streaming-Anwendung oder einer Standard-App verknüpft, in der man ablenkungsfrei arbeiten will. Während man diese Anwendung ausführt, erscheint der Hintergrund sauber aufgeräumt und nach Beenden der App wird die gewöhnlichen Ansicht wiederhergestellt.

Der Entwickler bietet die App zum Einführungspreis von 3,99 Euro über seine Webseite an. Vorab kann man das Programm auch bis zu 28 Tage lang kostenlos testen. Im Mac App Store soll DeskMat in Kürze ebenfalls verfügbar sein.