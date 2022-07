Siri Remote: Unscheinbare Firmware-Updates rollen aus

Hier hat Apple die aktuelle Firmware Build 9M6772 durch die neue Firmware Build 10M1103 ersetzt. Diese sollte auch auf euren Fernbedienungen in den kommenden Tagen eingespielt werden und dann dafür sorgen, dass die Firmware-Version in den Einstellungen des Apple TV nicht mehr als Ausgabe 0x0061 sondern als Ausgabe 0x0070 angezeigt wird. Prüfen könnt ihr dies im Bereich Einstellungen > Fernbedienungen und Geräte > Fernbedienung > Firmware-Version.

Insert

You are going to send email to