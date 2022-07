MacBook Air mit M2-Prozessor ab 15. Juli erhältlich

Apple hat bekannt gegeben, dass das neue MacBook Air mit M2-Prozessor am 15. Juli in den Handel kommt. Vorbestellungen lassen sich bereits von übermorgen, also von Freitag, dem 8. Juli 2022 an absetzen. Apple will die Verkaufsseite ab 14 Uhr online schalten.

Apple hat das mit der neuesten Version der hauseigenen Prozessoren ausgestattete MacBook Air M2 bereits Anfang Juni vorgestellt. Von Beginn an wurde aber kommuniziert, dass mit der Verfügbarkeit der Geräte erst im Juli zu rechnen ist. Diese Prognose hält Apple mit dem jetzt angekündigten Verkaufsstart ein.

Das komplett überarbeitete Gehäuse des MacBook Air umschließt nun einen mit 13,6 Zoll etwas größeren Bildschirm als der Vorgänger und liefert eine Darstellung in Retina-Auflösung, verfügt über eine integrierte FaceTime-HD-Kamera mit 1080p Auflösung und ein neues Audiosystem mit vier Lautsprechern. Auch bei der Farbgebung setzt Apple neue Akzente, das MacBook Air M2 ist neben Space Grau und Silber auch in den Gehäusefarben Mitternacht und Polarstern erhältlich.

Unter der Haube arbeitet beim neuen MacBook Air Apples M2-Prozessor mit wahlweise einer 8-Core-GPU oder einer 10-Core-GPU. Die maximale Akkulaufzeit wird von Apple mit bis zu 18 Stunden angegeben, zudem setzt das Notebook ergänzend zu den verbleibenden Ladeoptionen über USB-C auch auf die Verwendung von MagSafe. Im Lieferumfang ist entweder ein einfaches 30-Watt-Netzteil oder bei der teureren Variante Apples neues 35-Watt-Netzteil mit zwei USB-C-Anschlüssen enthalten. Als optionales Zubehör kann man ein 67-Watt-Netzteil verwenden, mit dem sich die neue Schnellladefunktion des Geräts nutzen lässt. Der Akku des MacBook Air lässt sich damit in nur 30 Minuten zur Hälfte auffüllen.

Das neue MacBook Air lässt sich von Freitag an in der Basis-Version mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD-Speicher für 1.499 Euro bestellen. Wenn man statt des Standardprozessors vom Typ M2 mit einer 8-Core-CPU und 8-Core-GPU das größere Modell mit einer 10-Core-GPU und 512 GB SSD-Speicher haben möchte, muss man bereits 1.849 Euro hinlegen. Weitere RAM- und Speicheroptionen lassen sich konfigurieren.