Siri AI: Fünf neue Sprachen, Deutsch weiterhin nicht dabei

Apple erweitert die Sprachunterstützung seiner neuen Siri-Generation. Mit den heute veröffentlichten Systemupdates auf Version 27.2 lässt sich Siri AI erstmals auch auf Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch verwenden. Bislang war die deutlich leistungsfähigere Sprachassistenz ausschließlich auf Englisch verfügbar.

Deutsch gehört weiterhin nicht zu den unterstützten Sprachen. Für Nutzer hierzulande bleibt damit eine wesentliche Einschränkung bestehen, obwohl zahlreiche andere Funktionen von Apple Intelligence schon seit längerer Zeit auf Deutsch genutzt werden können.

Weitere Sprachen bis zum Jahresende

Noch vor dem Jahreswechsel soll Siri AI zusätzlich traditionelles Chinesisch, Norwegisch, Türkisch und Vietnamesisch verstehen. Einen Termin für die Unterstützung der deutschen Sprache nennt Apple dagegen nicht.

Siri AI kann bei der Beantwortung von Fragen persönliche Informationen aus Nachrichten, E-Mails und Fotos berücksichtigen. Apples Sprachassistenz erkennt außerdem Bildschirminhalte und kann darauf bezogene Aufgaben übernehmen. Dazu kommen erweiterte Möglichkeiten, Aktionen innerhalb von Anwendungen auszuführen. So lassen sich beispielsweise E-Mails verfassen oder mehrere Fotos bearbeiten und weitergeben. Für allgemeine Fragen kann Siri AI auch aktuelle Informationen heranziehen.

Wie bereits in unserer Übersicht zur Nutzung von Apple Intelligence auf dem Mac beschrieben, benötigt Siri AI nicht grundsätzlich einen besonders aktuellen Apple-Prozessor. Auch kompatible Macs mit M1-Chip können die neue Assistenz verwenden.

EU-Sperre auf iPhone und iPad bleibt bestehen

An der regionalen Verfügbarkeit ändert die Spracherweiterung zunächst nichts. Siri AI steht mit iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2 und visionOS 27.2 weiterhin als Betaversion bereit. Innerhalb der Europäischen Union bleibt die neue Assistenz auf dem iPhone, iPad und der Apple Watch jedoch gesperrt. Apple erklärt, gemeinsam mit der EU nach einer Lösung zu suchen.

Auf dem Mac ist Siri AI dagegen bereits seit der Freigabe von macOS 27 verfügbar. Voraussetzung bleibt eine unterstützte Sprache. Zudem schließt Apple Kinder unter 13 Jahren von der Nutzung aus.

Bestimmte Funktionen von Apple Intelligence unterliegen weiterhin täglichen Nutzungslimits. Dies betrifft neben Siri AI auch die intelligente Fotobearbeitung, Image Playground und servergestützte Modelle innerhalb der Kurzbefehle-App. Die Grenzen können abhängig von der jeweiligen Aufgabe und der Systemauslastung variieren. Apple kündigt an, künftig gegen Bezahlung höhere Nutzungskontingente anzubieten.