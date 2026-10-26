macOS 27.2 ist da: Apple aktualisiert seine Betriebssysteme

Apple hat macOS Golden Gate 27.2 veröffentlicht. Die erste größere Aktualisierung des im September gestarteten Mac-Betriebssystems steht ab sofort zum Download bereit. Parallel dazu versorgt Apple auch seine übrigen Geräte mit neuen Softwareversionen. Neben iOS 27.2 und iPadOS 27.2 werden auch watchOS 27.2 und tvOS 27.2 veröffentlicht. Die Updates lassen sich wie gewohnt über die jeweiligen Systemeinstellungen installieren.

macOS 27.2 ist da

Die Freigabe erfolgt eine Woche nach der Veröffentlichung des ersten Release Candidate am 19. Oktober. Diese nahezu fertige Vorabversion konnten sowohl registrierte Entwickler als auch Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms ausprobieren. Apple hatte zuvor mehrere Testversionen verteilt und die Entwicklung von macOS 27.2 damit auf die reguläre Veröffentlichung vorbereitet.

Lautstärke und Helligkeit wieder in einzelnen Stufen

Auf dem Mac fällt insbesondere eine Änderung bei der Darstellung von Lautstärke und Bildschirmhelligkeit auf. Apple ersetzt die bisher durchgehenden Balken durch einzelne Segmente. Damit lassen sich die gewählten Einstellungen wieder anhand klar voneinander abgegrenzter Stufen erkennen.

Die bereits in der zweiten Beta vorgestellte Überarbeitung greift eine Darstellung früherer macOS-Versionen auf, verbindet diese aber mit der aktuellen Liquid-Glass-Oberfläche. Statt zweier kleiner Symbole an den Enden des Reglers erscheint nun ein größeres Symbol auf der linken Seite.

Auch die Position der Einblendung kann sich ändern. Ist das entsprechende Symbol dauerhaft in der Menüleiste sichtbar, erscheint die Anzeige unmittelbar darunter. Die Möglichkeit, Lautstärke und Helligkeit durch gleichzeitiges Drücken von Umschalt- und Alt-Taste in kleineren Schritten einzustellen, bleibt erhalten.

Neue Grundlagen für die Touchscreen-Bedienung

Neben den sichtbaren Änderungen enthält macOS 27.2 auch Anpassungen im Systemcode. Wie bereits zur Veröffentlichung des Release Candidate berichtet, finden sich in mehreren vorinstallierten Anwendungen neue Werkzeuge zur Erkennung von Bediengesten. Diese könnten als Vorbereitung auf eine künftige Touchscreen-Bedienung des Mac dienen. Eine entsprechende Funktion kündigt Apple mit dem Update allerdings nicht an.

Apple nennt für macOS 27.2 darüber hinaus allgemeine Fehlerkorrekturen und Sicherheitsverbesserungen. Auch der HomePod erhält die Softwareversion 27.2. Auf älteren kompatiblen Modellen werden damit neue Lichteffekte und eine abschaltbare Touch-Bedienung verfügbar.