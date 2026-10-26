Neue Versionen für alle Geräte
macOS 27.2 ist da: Apple aktualisiert seine Betriebssysteme
Apple hat macOS Golden Gate 27.2 veröffentlicht. Die erste größere Aktualisierung des im September gestarteten Mac-Betriebssystems steht ab sofort zum Download bereit. Parallel dazu versorgt Apple auch seine übrigen Geräte mit neuen Softwareversionen. Neben iOS 27.2 und iPadOS 27.2 werden auch watchOS 27.2 und tvOS 27.2 veröffentlicht. Die Updates lassen sich wie gewohnt über die jeweiligen Systemeinstellungen installieren.
macOS 27.2 ist da
Die Freigabe erfolgt eine Woche nach der Veröffentlichung des ersten Release Candidate am 19. Oktober. Diese nahezu fertige Vorabversion konnten sowohl registrierte Entwickler als auch Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms ausprobieren. Apple hatte zuvor mehrere Testversionen verteilt und die Entwicklung von macOS 27.2 damit auf die reguläre Veröffentlichung vorbereitet.
Lautstärke und Helligkeit wieder in einzelnen Stufen
Auf dem Mac fällt insbesondere eine Änderung bei der Darstellung von Lautstärke und Bildschirmhelligkeit auf. Apple ersetzt die bisher durchgehenden Balken durch einzelne Segmente. Damit lassen sich die gewählten Einstellungen wieder anhand klar voneinander abgegrenzter Stufen erkennen.
Die bereits in der zweiten Beta vorgestellte Überarbeitung greift eine Darstellung früherer macOS-Versionen auf, verbindet diese aber mit der aktuellen Liquid-Glass-Oberfläche. Statt zweier kleiner Symbole an den Enden des Reglers erscheint nun ein größeres Symbol auf der linken Seite.
Auch die Position der Einblendung kann sich ändern. Ist das entsprechende Symbol dauerhaft in der Menüleiste sichtbar, erscheint die Anzeige unmittelbar darunter. Die Möglichkeit, Lautstärke und Helligkeit durch gleichzeitiges Drücken von Umschalt- und Alt-Taste in kleineren Schritten einzustellen, bleibt erhalten.
Neue Grundlagen für die Touchscreen-Bedienung
Neben den sichtbaren Änderungen enthält macOS 27.2 auch Anpassungen im Systemcode. Wie bereits zur Veröffentlichung des Release Candidate berichtet, finden sich in mehreren vorinstallierten Anwendungen neue Werkzeuge zur Erkennung von Bediengesten. Diese könnten als Vorbereitung auf eine künftige Touchscreen-Bedienung des Mac dienen. Eine entsprechende Funktion kündigt Apple mit dem Update allerdings nicht an.
Apple nennt für macOS 27.2 darüber hinaus allgemeine Fehlerkorrekturen und Sicherheitsverbesserungen. Auch der HomePod erhält die Softwareversion 27.2. Auf älteren kompatiblen Modellen werden damit neue Lichteffekte und eine abschaltbare Touch-Bedienung verfügbar.
iOS Fehlt noch
doch ist da. andere berichten darüber und ist bei mir drauf.
Vom iOS 27.2 seh ich noch nix bei mir
Kein Update da fürs iPhone!
iOS 27.2 ist bei mir auf dem Duo nicht zu sehen
Hmmmmm mein 17ener Pro Max will kein Update :(
welche Farbe?
IPAD EBENFALLS
Fast 19 GB :-o
Ich habe heute Morgen mein iPhone auf 27.0.1 gebracht. Da stand, dass das Update nicht möglich sei (16 GB!) zu wenig Platz. Dann habe ich viele Apps gelöscht, so dass der Platz da war. Als ich das Update wieder aufgerufen habe, stand da 6,9 GB Platzbedarf. Echt toll!
Jetzt ist 27.2 da und es steht wieder da „Download nicht möglich“ (15,2 GB!), grrr.
iPad und iPhone bekommen heute kein Update.
Sagt wer?
Bei mir stehen alle zum Download bereit.
Quatsch. Download läuft.
Doch!
Nicht ganz korrekt … die Updates für iOS 27.2 und iPadOS 27.2 fehlen noch.
Bei mir ist auch nichts von iOS 27.2 zu sehen…
Kein iOS or PadOS Udate?!
Inzwischen beides da
….und wat is mit Teeeee..?? ^^
Dann kann man sich aber watchOS auch sparen
Upps, nein. WatchOS lädt auch unter 27.0.1. War sonst immer Voraussetzung.
iOS Update ist nun auch da.
Iphone, 20,5 GB
Jetzt gibts iOS 27.2
Warum gehen die gleich auf 27.2 anstatt auf 27.1?
Wenn denen nur nicht die Zahlen hinter dem Punkt bis Ende nächsten Jahres ausgehen!
Wie war so unterm Stein?
Weil das Duo mit 27.1 released wurde.
27.1 war exklusiv für das iPhone Duo.
Bei mir war es am iPhone noch iOS 27.0.1, da das schon vorab geladen war, ich das aber nicht installieren wollte. Beim iPhone Speicher iOS 27.0.1 gelöscht, beim Update neu suchen lassen. Dann ist iOS 27.2 verfügbar.
Ich habe 27.0.1 installiert. Kann ich das nun im „iPhone-Speicher“ löschen, um den Platz für 27.2 zu erhalten? Bei mir steht „Download nicht möglich“ wegen zu wenig Platz, mppffhh