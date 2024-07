Signiert? Sandbox? Sicher? Mac-App Apparency mit vielen Neuerungen

Die kostenlose Mac-Anwendung Apparency, die seit 2021 Sicherheitsüberprüfungen für installierte Desktop-Anwendungen ausführen kann, hat mit Version 2.1 ein großes Update erhalten. Diese neue Version bringt zahlreiche Funktionen und Verbesserungen mit, die sich nicht nur um die Kompatibilität mit macOS 15 kümmern.

Apparency: Jetzt in Version 2.1 verfügbar

Schnelle Sicherheitsprüfung per Leertaste

Kurz zum Reinholen: Apparency prüft Signaturen installierter Mac-Apps und zeigt die Ergebnisse sowohl in der Quicklook-Übersicht an (App im Finder markieren und Leertaste drücken) als auch in der Apparency-App selbst wenn ihr eine beliebige Mac-Anwendung mit dieser öffnet.

Dank Apparency: Quicklook bietet schnelle Übersicht der Sicherheitsmerkmale

Eine der Hauptneuerungen ist die Funktion „Show Bundle Resources“. Diese ermöglicht es, Dateien zu prüfen, die durch die Code-Signatur einer App geschützt sind. Dies ist besonders hilfreich, wenn Probleme mit diesen Dateien auftreten, die dazu führen können, dass macOS die App als „beschädigt“ anzeigt. Apparency informiert nun auch darüber, wenn diese Ressourcen verändert wurden, was die Fehlersuche erleichtert.

Zusätzlich unterstützt Apparency jetzt AppleScript. Damit können Nutzer die Anwendung automatisieren, was besonders für fortgeschrittene Anwender interessant sein könnte. Die hier einsehbaren Beispiele und Dokumentationen helfen beim Einstieg.

Das Hauptfenster der Apparency-App

Verbesserte Leistung und Fehlerbehebungen

Das Update verbessert die Leistung der Anwendung erheblich. Analysen werden nun im Hintergrund durchgeführt, was die Reaktionszeit der App beschleunigt. Auch das Öffnen und Überprüfen von großen oder komplexen Apps geht jetzt schneller.

Apparency hat auch die Möglichkeit erweitert, Systemkomponenten zu öffnen. Standardpfade wie /usr/bin und /System/Library/CoreServices sind jetzt leichter zugänglich. Eine neue Statusleiste zeigt zudem die Anzahl der Komponenten und den Fortschritt der Prüfungen an.

Apparency bleibt ein hilfreiches Werkzeug für Mac-Nutzer, die schnell wissen wollen wie es um die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen frisch installierter Apps bestellt ist.

Obwohl Apparency keinen aktiven Schutz vor Schadsoftware bietet, hilft die Anwendung dabei, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen. Auch kann die App dabei zur Hand gehen, die oft wenig konkreten Warnmeldungen des Mac-Betriebssystems besser einzuordnen.