Signal Shifter: Menüleisten-App wechselt schnell zwischen Audiogeräten

Die Mac-Anwendung Signal Shifter haben wir bereits bei ihrer Veröffentlichung vor zwei Jahren vorgestellt. Jetzt hat der Entwickler wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben und mit Version 1.2 verschiedene kleinere Verbesserungen nachgereicht. Die App lässt sich kostenlos im Mac App Store laden.

„Signal Shifter“ lässt sich als Steuerzentrale für die mit dem Mac verbundenen Audiogeräte beschreiben. Die Anwendung erstellt eine vollständige Liste aller direkt oder über Bluetooth mit dem Mac verbundenen Geräte, die als Audioeingang oder -ausgang verwendet werden können. Auf diese Weise kann man stets schnell und ohne Umwege auf die vorhandenen Optionen zugreifen und zwischen diesen wechseln.

Die Anwendung richtet sich an Mac-Besitzer, die häufig zwischen den Ein- oder Ausgabegeräten wechseln und sich den Umweg über die Systemeinstellungen des Mac sparen wollen. Und falls man doch mal auf das in den Einstellungen des Betriebssystems verfügbare Menü „Ton“ zugreifen will, kann man dieses durch einen Link direkt aus dem Menüleistenauftritt von „Signal Shifter“ heraus schnell erreichen.

Hinweise bei niedrigem Akkustand optional

„Signal Shifter“ ist anfangs als reines Tool für den Wechsel zwischen den Audiogeräten gestartet. Mit dem neuesten Update hat der Entwickler die Menüleisten-App um einen Regler für die Lautstärke der Tonausgabe sowie einen Stimmschalter erweitert. Begleitend dazu wird das Kopfhörersymbol der App in der Menüleiste nun durchgestrichen angezeigt, wenn die Audioausgabe vollständig deaktiviert ist.

Nebenbei betätigt sich „Signal Shifter“ auch als Monitor für den Akkustand von über Bluetooth verbundenen Audiogeräten. Über die Einstellungen der App könnt ihr festlegen, ob ihr Meldungen beim Unterschreiten eines vorgegebenen Ladezustands erhalten wollt. Als Schwellwert kann man hier eine Zahl zwischen 20 und 90 Prozent Ladezustand wählen.