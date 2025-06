waipu.tv Perfect Plus mit Wow Filme & Serien für 6 Euro im Monat

waipu.tv setzt seine Kooperation mit Sky Deutschland fort. So lassen sich mit „waipu.tv Perfect Plus mit Wow Live-Sport“ und „waipu.tv Perfect Plus mit Wow Filme & Serien“ wieder zwei Kombi-Pakete der beiden Anbieter jeweils als monatlich kündbares Paket oder als vergünstigtes Jahrespaket über waipu.tv buchen.

Besonders attraktiv ist das heute gestartete Aktionsangebot „waipu.tv Perfect Plus mit Wow Filme & Serien“. Noch bis zum 30. Juni hat man in Verbindung mit einem neuen Benutzerkonto bei waipu.tv hier die Möglichkeit, das einzeln bereits 14,99 Euro teure waipu.tv Perfect Plus gemeinsam mit dem Wow-Paket „Filme & Serien“ für 5,99 Euro im Monat zu buchen. Dieser Aktionspreis gilt allerdings nur bei Abschluss über volle zwölf Monate. Regulär würden für diese Kombi monatlich 23,99 Euro anfallen.

Im Portfolio von Wow finden sich unter anderem Serien wie „The Last of US“, „The Rookie“ oder „The White Lotus“. waipu.tv Perfect Plus bietet Internetfernsehen mit Zugriff auf mehr als 300 Sender, davon über 290 in HD-Qualität. Zudem sind im Leistungsumfang von waipu.tv Perfect Plus mehr als 70 Pay-TV-Sender enthalten, darunter Kanäle wie SYFY HD, Universal TV HD, WB TV Film, RTL Crime oder die Krimikanäle von ARD und ZDF. Ein digitaler Videorecorder mit 150 Stunden Aufnahmespeicher und die Mediathek des Anbieters sollen zudem sicherstellen, dass man über ausreichend On-Demand-Inhalte verfügt.

waipu.tv mit Sportinhalten von Sky

Das Paket „waipu.tv Perfect Plus mit Wow Live-Sport“ umfasst neben den oben genannten Funktionen und Inhalten von waipu.tv Perfect Plus das Programm von WOW Live-Sport. Hier sind neben allen Samstagsspielen auch alle Freitagabendspielen der Bundesliga sowie alle Spiele der 2. Bundesliga live und in voller Länge inklusive. Darüber hinaus haben Abonnenten Zugriff auf alle Spiele der Premier League und des DFB-Pokals, alle Rennen der Formel 1 sowie Inhalte aus den Bereichen NHL, Tennis und Golf. Der Preis für die Kombi liegt bei monatlich 47,99 Euro, wer für ein komplettes Jahr bucht, bezahlt 39,99 Euro pro Monat.