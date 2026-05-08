Siegenia: Verdeckter Matter-Fenstersensor endlich erhältlich

Siegenia hat seinen lange angekündigten smarten Fenstersensor in den Verkauf gebracht. Ende 2023 hatten wir den verdeckt montierbaren Kontakt bereits in unserem Artikel zum Matter-Fenstergriff von Siegenia erwähnt. Damals fehlten noch Preis und Termin, nun ist der Sensor im Siegenia-Shop für 41,90 Euro erhältlich.



Der Kontakt kann auch sichtbar montiert werden.

Der Sensor erkennt die Verschlussstellung von Fenstern, Fenstertüren und Schiebetüren anhand der Beschlagposition. Der eigentliche Vorteil liegt aber in der Montage: Siegenia sieht den Einbau verdeckt im Fensterrahmen vor. Damit bleibt der Kontakt im Alltag unsichtbar und stört nicht die Optik des Fensters.

Die Einbindung erfolgt über Matter over Thread. Für Apple-Nutzer bedeutet das: Zur Nutzung in Apple Home wird ein geeigneter Home-Hub mit Thread-Unterstützung benötigt, etwa ein HomePod mini, ein HomePod der zweiten Generation oder ein kompatibles Apple TV 4K. Das Einlernen erfolgt wie bei Matter üblich über den QR-Code am Gerät.

Nachrüstung ohne sichtbaren Klotz am Rahmen

Siegenia richtet den Sensor sowohl an Neubau- und Sanierungsprojekte als auch an Nachrüster. Für die verdeckte Montage sind nach Herstellerangaben keine Werkzeuge nötig. Der Sensor kann beschlagunabhängig eingesetzt und eingeklebt werden. Die Stromversorgung übernimmt eine CR2032-Knopfzelle, eine Batterie liegt bei.

Wenn der verdeckte Einbau nicht möglich ist, kann der Sensor auch aufliegend montiert werden. Für diesen Fall verkauft Siegenia ein weißes Abdeckkappen-Set für 6,10 Euro, das Sensor und Magnet optisch kaschieren soll. Das ist weniger elegant als die verdeckte Variante, erweitert aber die Einsatzmöglichkeiten etwa bei Schiebetüren und Garagen.



Der Fensterkontakt ist vielseitig einsetzbar.

Praktisch ist der Sensor vor allem für Automationen. In Apple Home lässt sich beispielsweise prüfen, ob Fenster geschlossen sind, bevor eine Szene beim Verlassen des Hauses aktiviert wird. Auch Heizungs- oder Klimasteuerungen können reagieren, wenn ein Fenster geöffnet wird.

Mit dem Verkaufsstart schließt Siegenia eine Lücke im eigenen Matter-Portfolio. Nach dem smarten Fenstergriff folgt nun der klassische Öffnungskontakt, allerdings in einer deutlich unauffälligeren Form als viele aufgeklebte Fensterkontakte.