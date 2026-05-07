Kindersichere Knopfzellen: Energizer bringt neue CR2032-Batterien

Wer einen AirTag nutzt, muss früher oder später die Batterie wechseln. Apple setzt hier auf handelsübliche CR2032-Knopfzellen, die günstig erhältlich sind, aber auch ein bekanntes Sicherheitsproblem mitbringen: Werden solche Batterien von Kindern verschluckt, kann es gefährlich werden.



Energizer hat nun neue Knopfzellen der Reihe Ultimate Child Shield vorgestellt. Die Batterien werden unter anderem im Format CR2032 angeboten und sind damit grundsätzlich auch für Geräte wie Apples AirTags interessant. Zusätzlich gibt es Varianten in den Größen CR2025 und CR2016.

Blauer Warnhinweis im Mund

Die neuen Batterien sollen gleich mehrere Schutzfunktionen kombinieren. Neben einer kindersicheren Verpackung und einer bitteren Beschichtung setzt Energizer auf eine sogenannte Farbalarm-Technologie. Kommt die Batterie mit Speichel in Kontakt, soll sich der Mund innerhalb weniger Sekunden blau färben. Eltern oder Betreuungspersonen sollen so schneller erkennen können, dass ein Kind eine Knopfzelle im Mund hatte oder möglicherweise verschluckt hat.



Nach Angaben von Energizer sollen die Batterien zudem so konstruiert sein, dass sie bei einem Verschlucken keine gefährlichen Verätzungen in der Speiseröhre verursachen. Ganz sorglos sollte man damit trotzdem nicht umgehen. Bei Verdacht auf eine verschluckte Batterie bleibt medizinische Hilfe weiterhin dringend angeraten.

Für AirTag-Nutzer gibt es zudem einen bekannten Haken. Apple weist in der eigenen Anleitung zum Batteriewechsel darauf hin, dass manche CR2032-Batterien mit Bitterstoffbeschichtung nicht zuverlässig mit dem AirTag funktionieren. Entscheidend ist daher, ob die Verpackung ausdrücklich auf die Kompatibilität mit Apples Tracker hinweist.

Der Hinweis ist nicht neu: Schon seit dem Marktstart der AirTags berichten Nutzer immer wieder, dass beschichtete Knopfzellen keinen sauberen Kontakt herstellen. Die neuen Energizer-Batterien könnten daher vor allem dann interessant sein, wenn sie den Kinderschutz mit zuverlässiger AirTag-Kompatibilität verbinden.

