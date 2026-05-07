Sicherere AirTags
Kindersichere Knopfzellen: Energizer bringt neue CR2032-Batterien
Wer einen AirTag nutzt, muss früher oder später die Batterie wechseln. Apple setzt hier auf handelsübliche CR2032-Knopfzellen, die günstig erhältlich sind, aber auch ein bekanntes Sicherheitsproblem mitbringen: Werden solche Batterien von Kindern verschluckt, kann es gefährlich werden.
Energizer hat nun neue Knopfzellen der Reihe Ultimate Child Shield vorgestellt. Die Batterien werden unter anderem im Format CR2032 angeboten und sind damit grundsätzlich auch für Geräte wie Apples AirTags interessant. Zusätzlich gibt es Varianten in den Größen CR2025 und CR2016.
Blauer Warnhinweis im Mund
Die neuen Batterien sollen gleich mehrere Schutzfunktionen kombinieren. Neben einer kindersicheren Verpackung und einer bitteren Beschichtung setzt Energizer auf eine sogenannte Farbalarm-Technologie. Kommt die Batterie mit Speichel in Kontakt, soll sich der Mund innerhalb weniger Sekunden blau färben. Eltern oder Betreuungspersonen sollen so schneller erkennen können, dass ein Kind eine Knopfzelle im Mund hatte oder möglicherweise verschluckt hat.
Nach Angaben von Energizer sollen die Batterien zudem so konstruiert sein, dass sie bei einem Verschlucken keine gefährlichen Verätzungen in der Speiseröhre verursachen. Ganz sorglos sollte man damit trotzdem nicht umgehen. Bei Verdacht auf eine verschluckte Batterie bleibt medizinische Hilfe weiterhin dringend angeraten.
Für AirTag-Nutzer gibt es zudem einen bekannten Haken. Apple weist in der eigenen Anleitung zum Batteriewechsel darauf hin, dass manche CR2032-Batterien mit Bitterstoffbeschichtung nicht zuverlässig mit dem AirTag funktionieren. Entscheidend ist daher, ob die Verpackung ausdrücklich auf die Kompatibilität mit Apples Tracker hinweist.
Der Hinweis ist nicht neu: Schon seit dem Marktstart der AirTags berichten Nutzer immer wieder, dass beschichtete Knopfzellen keinen sauberen Kontakt herstellen. Die neuen Energizer-Batterien könnten daher vor allem dann interessant sein, wenn sie den Kinderschutz mit zuverlässiger AirTag-Kompatibilität verbinden.
Interessante Präventionsmaßnahmen – sehr gut!
Und welche funktionieren super und kommen ohne diese zusätzlichen Schutzmaßnahmen? Nicht jeder hat zuhause solchen Sicherheitsbedarf?
Ich benutze CR2032-Batterien mit einer bitteren Beschichtung (aber ohne Farbalarm) schon seit langem in meinen AirTags – ohne Probleme.
Seit mir eine befreundete Ärztin mal erzählt hat, wie häufig sie Kinder mit verschluckten Batterien in der Klinik haben, und wie häufig es dabei auch zu Verätzungen in der Speiseröhre kommt … meine Kinder sind zwar alt genug, aber man weiss nie, wen man mal zu Besuch hat …
Ich habe zwei kleine Kinder und wusste bisher gar nicht, dass es solche speziellen Batterien überhaupt gibt. Danke!
Es gibt für solch Fälle auch einen Gift Notruf , egal ob Batterie oder Shampoo geschluckt oder getrunken werden dort kann man Informationen kriegen für sofort Maßnahmen. Butter zb. Hilft wenn ein Kind Shampoo verschluckt hat entschäumend damit wenn es sich übergibt nichts in die Lunge kommt . Diese Einrichtungen sind wenig bekannt aber tatsächlich super für solche Situationen.
Die CR 2032 mit Bitterstoffbeschichtungen funktionieren nicht nur in AirTags schlecht, sondern auch in vielen anderen Geräten wie zum Beispiel Pulsgurten, Powermetern und ähnlichem.
Nicht ohne Grund gehen viele Staaten dazu über den werkzeuglosen Wechsel solcher Batterien zu verbieten. Wie hat Apple das mit dem AirTag 2 umgesetzt? Ich habe nur die der ersten Generation und da wäre das ein Problem.
„Nach Angaben von Energizer sollen die Batterien zudem so konstruiert sein, dass sie bei einem Verschlucken keine gefährlichen Verätzungen in der Speiseröhre verursachen.“
Da die Verätzungen durch eine chemische Reaktion außerhalb der Batterie entstehen weil die Batterie Strom liefert, halte ich das für fragwürdig. Die Blaufärbung ist aber eine gute Idee.
Hmmm – „Entscheidend ist daher, ob die Verpackung ausdrücklich auf die Kompatibilität mit Apples Tracker hinweist.“ -> und ist das denn für die im Artikel verlinkten Batterien gegeben? Kann ich auf dem Produktphoto so nicht erkennen, wäre aber ja dann Eurer Aussage nach wohl entscheidend…
Schmeckt der Airtag auch bitter, wenn er verschluckt wird ;-)
…da ist zu allem Überfluss auch noch ein Apfel drauf….