Steam Controller ausverkauft: Valve führt Reservierungen ein

Valve zieht Konsequenzen aus dem chaotischen Verkaufsstart des neuen Steam Controllers. Nachdem das Gamepad am Montag binnen kurzer Zeit ausverkauft war und viele Nutzer gar nicht erst durch den Bestellprozess kamen, startet der Anbieter heute Abend ein Reservierungssystem.



Die neue Warteschlange öffnet am 8. Mai um 19 Uhr (MEZ). Wer sich einreiht, sichert sich damit zunächst nur einen Platz in der Reihenfolge. Sobald Valve wieder neue Geräte bereitstellen kann, sollen Bestell-E-Mails in genau dieser Reihenfolge verschickt werden.

Ein Controller pro Nutzer

Valve will mit dem System nicht nur den Ansturm besser verteilen, sondern auch Wiederverkäufern das Leben schwerer machen. Pro Nutzer lässt sich zunächst nur ein Steam Controller reservieren. Wer am Montag bereits erfolgreich bestellt hat, kann vorerst keinen weiteren Controller vormerken.

Zusätzlich gelten Einschränkungen für die teilnehmenden Steam-Konten. Der Account sollte bereits länger aktiv sein und bereits vor dem 27. April 2026 einen Kauf auf Steam getätigt haben. Damit will Valve verhindern, dass kurzfristig neu angelegte Konten oder Bots große Mengen an Reservierungen blockieren.

Sobald eine Bestell-E-Mail eintrifft, haben Nutzer 72 Stunden Zeit, den Kauf abzuschließen. Wer das Zeitfenster verpasst, verliert seinen Platz. In den USA und Kanada sollen die ersten Reservierungen bereits in der kommenden Woche bedient werden. Europa, Großbritannien und Australien sollen in den folgenden Wochen nachrücken.

Das Gamepad richtet sich an Steam-Nutzer, die Spiele am Rechner, am Fernseher oder künftig über Valves neue Hardware bequemer steuern wollen. Gerade für Mac-Spieler bleibt Steam zudem eine der wichtigsten Plattformen, auch wenn nicht jedes Spiel unter macOS verfügbar ist.

Der neue Steam Controller kombiniert klassische Bedienelemente mit Trackpads, Gyro-Steuerung und Valves Steam-Eingabesystem. Nach dem ersten Ausverkauf tauchten schnell deutlich teurere Angebote auf Zweitmarktplätzen auf. Wer Interesse hat, sollte daher eher die offizielle Warteschlange nutzen als überhöhte Preise bei Wiederverkäufern zu zahlen oder lieber noch einen Moment warten, bis sich die Verfügbarkeit verbessert.