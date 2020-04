Sieben Amazon Channels: Drei Monate für je 99 Cent/Monat

Das Konzept hinter den Amazon Channels ist euch ein Begriff? Anstatt ausschließlich auf eigene Inhalte zu setzen, positioniert sich Amazon schon länger auch als Wiederverkäufer von Entertainment-Content und bietet den ohnehin schon auf der eigenen Plattform anwesenden Kunden so die Möglichkeit an, zusätzliche TV-Inhalte gegen geringe Monatsgebühren zu abonnieren.

Anders formuliert: Die Amazon Channels sollen Prime-Mitglieder dazu motivieren, zusätzliche Bezahl-Inhalte in Anspruch zu nehmen und bieten Inhalte-Anbietern eine Plattform an, mit der sich vorhandene Programme schnell zweitverwerten und so zusätzlich monetarisieren lassen, ohne ein eigenes Streaming-Angebot aufbauen und betreiben zu müssen. Ein Konzept, das Apple inzwischen übernommen hat, seinerseits aber nur zwei Zusatzkanälen anbietet.

Amazon hat hier deutlich mehr Kanäle im Programm und bietet deutschen Zusatzkanälen wie ZDF Krimi und ZDF Herzkino, vor allem Sport-Events und internationale Inhalte. So bieten unter anderem die britische BBC, der US-Spartensender SYFY, der Discovery Channel und GEO eigene Amazon Channels an.

Aktion bis 19. April

Noch bis zum 19. April können Prime-Mitglieder den BBC Player, Kixi Select, Turk On Video, HISTORY Play, ZDFtivi und RTL Living für je 0,99€/Monat für 3 Monate abonnieren. Außerdem hat Amazon das Starzplay-Angebot (ebenfalls 0,99€ / Monat für 3 Monate) bis zum 15. April verlängert.

Diese Kanäle gibt es 3 Monate für 99 Cent pro Monat:

BBC Player – Einzigartig erzählt, erstklassig produziert: Serien und Dokus der BBC.

Turk On Video – Aktuelle Kinohits aus der Türkei.

HISTORY Play – Geschichte erleben in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

ZDFtivi – Riesige Auswahl an Filmen und Serien für Familien von ZDF und KiKA.

RTL Living – Genuss und Inspiration: Die besten Lifestyle-Serien aus aller Welt.

STARZPLAY – Hollywood pur – exklusive US-Serien und Blockbuster auf Abruf.

Gebuchte Channels lassen sich über euer Amazon-Kundenkonto verwalten und auch kündigen.