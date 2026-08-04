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Side Calendar: Kombi-Kalender für Menüleiste und Bildschirmrand
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Die Mac-App Side Calendar ist einen Blick wert, wenn ihr eine Alternative zu Apples Standard-Kalender-App sucht. Ursprünglich wurde das Projekt bereits vor einigen Jahren gestartet und war zwischenzeitlich eingeschlafen. Inzwischen wird die Anwendung aber wieder aktiv weiterentwickelt und ist jetzt auch kostenlos erhältlich. Die Gratis-App ermöglicht die Anzeige von Terminen und lässt sich so dauerhaft nutzen. Wer Termine auch bearbeiten oder erstellen möchte, kann die Vollversion für einmalig 5,99 Euro freischalten.

Side Calendar öffnet sich per Tastenkürzel oder durch eine Berührung mit dem Mauszeiger seitlich am Bildschirmrand. Ergänzend lässt sich in der Menüleiste ein Countdown bis zum nächsten Termin anzeigen. Per Mausklick werden dort auch die folgenden Termine eingeblendet.

Schneller Zugriff über den Bildschirmrand

Die Seitenleiste lässt sich als Agenda oder als Tagesansicht mit Zeitleiste anzeigen. Die Darstellung erfolgt dabei als halbtransparentes Fenster, dessen Opazität sich in den Einstellungen verändern lässt.

Side Calendar 2

Die Einstellungen von Side Calendar bieten zahlreiche weitere Anpassungsmöglichkeiten. Dazu zählen auch die Auswahl der zu berücksichtigenden Kalender und Erinnerungslisten. Die App ist mit den entsprechenden System-Apps verknüpft und zeigt somit den iCloud-Kalender und Erinnerungen aus der Apple-Anwendung an.

Direkte Bearbeitung auf der Zeitleiste

In der Vollversion lassen sich neue Termine direkt auf der Zeitleiste erstellen. Bestehende Einträge lassen sich per Drag-and-drop verschieben oder durch Ziehen am Rand in der Dauer ändern. Ein Rechtsklick öffnet weitere Optionen, darunter Bearbeiten, Duplizieren, Dauer ändern, Ausblenden und Löschen.

Side Calendar 3

Side Calendar positioniert sich wie andere Menüleistenkalender als kleines Werkzeug für schnelle Änderungen, ohne die „große“ Kalender-App öffnen zu müssen. Mit der zusätzlichen Ansicht am Bildschirmrand hebt sich Side jedoch ein Stück weit von der Konkurrenz ab.

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Side Calendar
Side Calendar
Entwickler: Shaun Hirst
Preis: Kostenlos+
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04. Aug. 2026 um 20:24 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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