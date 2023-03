Sid Meier’s Railroads kommt bald auf iPhone und iPad

Die iOS-Version von „Sid Meier’s Railroads“ soll mit 16 verschiedenen Karten kommen und 40 verschiedene Zugmodelle von der klassischen Dampflok bis hin zu neuzeitlichen Elektroloks bereithalten. Falls ihr das Spiel nicht kennt: In der Wirtschaftssimulation geht es nicht nur darum, ein Eisenbahnnetz aufzubauen, sondern man muss auf möglichst optimalen Routen auch Personen, Rohstoffe und Waren transportieren. Dabei kommt es vor allem auch darauf an, die jeweilige Nachfrage zu bedienen und weder zu viele Reisende warten zu lassen, noch den angeschlossenen Produktionsstätten das Material zu spät zu liefern.

